Beim Jubiläum der Influencer

Heiliges Jahr für Jugend und Influencer: Schickt uns eure Fotos

Diese Woche sind zahlreiche Jugendliche und Influencer aus aller Welt in Rom und im Vatikan - zu ihrem Heiligen Jahr. Wir wollen euren Blick zeigen - schickt uns eure Fotos per Email an feedback@radiovatikan.de. Eine Auswahl werden wir dann bei uns veröffentlichen. Eine Einsendung bedeutet, dass ihr die Rechte an den Bildern habt und wir sie veröffentlichen dürfen. Danke und viel Spaß!

Lesen Sie auch 28/07/2025 Jubiläum der Influencer: Vereint Hoffnung verbreiten Influencer der Hoffnung in einer Welt, die der Hoffnung und des Trostes bedarf: So das Motto der ersten Heiligjahr-Feier der digitalen Missionare und katholischen Influencer, die ... 28/07/2025 Parolin an Influencer: Nähe Gottes zeigen in digitaler Welt voll Hass 27/07/2025 Live bei uns: Weltjugendtreffen in Rom Wer nicht vor Ort hier in Rom/dem Vatikan ist - wir übertragen viele Veranstaltungen im Livestream auf Deutsch: Dienstag, 29. Juli ab 9. 55 Uhr heilige Messe für die digitalen Missionare und katholischen Influencer aus dem Petersdom in Rom, unter Vorsitz des philippinischen Kardinals Luis Antonio Tagle. ab 18.55 Uhr große Eröffnungsmesse auf dem Petersplatz unter Vorsitz des vatikanischen Cheforganisators des Heiligen Jahres, Kurienerzbischof Rino Fisichella Live mit Papst Leo Samstag, 2. August 17.30-19.30 Uhr und 20.30-21.30 Uhr Jubiläumsfeier & Vigil - mit Papst Leo in Tor Vergata Sonntag, 3. August ab 8.55 Uhr aus Tor Vergata Abschlussmesse der Heilig-Jahr-Feier für die Jugendlichen mit Papst Leo

