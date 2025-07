Zweite Bio von Papst Leo XIV. aus unserer Redaktion

Nach der Leo-Biografie von RV-Redaktionsleiter Stefan von Kempis hat nun mit Mario Galgano ein weiteres Redaktions-Mitglied ein Buch zum Werdegang des ersten US-amerikanischen Papstes vorgelegt. Erschienen ist das Werk mit dem Titel „Leo XIV. - Der Papst des Friedens“ im Trierer Paulinus-Verlag.

Es handelt sich damit nach den Büchern des österreichischen Jesuiten Andreas Batlogg und von Stefan Kempis um die dritte deutschsprachige Biographie über Papst Leo. Beide Vorgängerwerke schafften es auf die Spiegel-Bestsellerliste.

Mario Galgano trifft Papst Leo XIV. am Rand einer Generalaudienz

Auch der Schweizer Mario Galgano zeichnet in seinem Buch den Weg von Robert F. Prevost an die Spitze der Weltkirche nach und beleuchtet Herkunft, Prägung, den theologischen Hintergrund und die Prioritäten des Papstes, der lange als Missionar in Peru wirkte und – neben dem vatikanischen und dem US-amerikanischen - auch einen peruanischen Pass hat. Es handele sich bei dem Werk um einen „Versuch, der Welt nicht nur die Amtszeit, sondern den Menschen Leo XIV. näherzubringen“, schreibt Galgano in seinem Vorwort zu dem Buch. Persönlich hatte er Papst Leo am Rand einer Generalaudienz kurz getroffen – eine Begegnung, die ihn zu dem Buch motiviert habe, so der an der Uni Fribourg promovierte RV-Redakteur, der von 2004 bis 2006 Pressesprecher der Schweizer Bischofskonferenz war.

Weitere Bücher von ihm sind „100 Irrtümer über Benedikt XVI.“ (2008) und „Franziskus - Der Papst vom anderen Ende der Welt“ (2013).

