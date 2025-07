RV-Freunde: Vorstand im Amt bestätigt

Der „Verein der Freunde von Radio Vatikan“ hat am Sonntagnachmittag per Internet-Schaltung seine Mitgliederversammlung abgehalten.

Dabei wurde der bisherige Vorstand im Amt bestätigt. Ludwig Waldmüller bleibt der Vorsitzende des Vereins; als weitere Mitglieder im Vorstand wurden Hans-Werner Lichter und Marco Chwalek wiedergewählt.

Waldmüller zeigte sich in einem einleitenden Vortrag zufrieden mit den jüngsten Initiativen des Vereins und äußerte Dankbarkeit für die eingegangenen Spenden. Viele Menschen bedankten sich für das Zuschicken einer „Radio-Akademie“ von Radio Vatikan auf CD mit einer Geldspende. Er kündigte an, dass die „Freunde von Radio Vatikan“ beim Katholikentag in Würzburg im Mai nächsten Jahres wieder mit einem eigenen Stand präsent sein werden.

Beim Katholikentag in Erfurt 2024 war die Sekretärin der Deutschen Bischofskonferenz, Beate Gilles, zu Gast im Radio-Vatikan-Zelt (links: Stefan Kempis)

Auch Pater v. Gemmingen zugeschaltet

Als Gast war nicht nur Stefan Kempis vom deutschsprachigen Programm von Radio Vatikan zugeschaltet, sondern auch sein Vor-Vorgänger, Pater Eberhard von Gemmingen SJ, der den Verein vor über dreißig Jahren aus der Taufe gehoben hat. Beide dankten den Ehrenamtlichen herzlich für ihr Engagement. Kempis berichtete, dass die vom RV-Freundeverein gedruckten Erinnerungsbildchen an den verstorbenen Papst Franziskus sowie die Bildchen und Postkarten des neuen Papstes Leo XIV. bei Pilgern in Rom auf reges Interesse stoßen.

Gründungsvater des Vereins: Pater Eberhard von Gemmingen SJ

Die Anwesenden beschlossen, dass weiterhin kein Mitgliedsbeitrag für die Mitgliedschaft im Verein erhoben werden soll. Bei einer abschließenden Debatte wurde u.a. der Wunsch geäußert, die Afrika-Berichterstattung des deutschsprachigen Dienstes von Radio Vatikan zu stärken und in den Berichten von Vatican News/Radio Vatikan insgesamt Themen der katholischen Soziallehre häufiger anzusprechen. Die letzte Mitgliederversammlung hat im April 2022 stattgefunden; wegen der Corona-Pandemie wurde sie ebenfalls digital durchgeführt.

(vatican news)

Waldmüller, Chwalek und Lichter (v.l.) 2018 mit dem damaligen Leiter des deutschen Programms von Radio Vatikan, Pater Bernd Hagenkord SJ