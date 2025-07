Radioakademie: Der neue Papst Leo XIV., Teil 5

Wer ist der neue Papst Leo XIV., wo kommt er her? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns in der letzten Folge unserer Radioakademie im Juni - ausgestrahlt wurde diese ausnahmsweise nicht am Sonntag, sondern sie läuft am heutigen Dienstag.

.„Friede sei mit euch allen“: Mit diesen Worten stellte sich Papst Leo XIV. am 8. Mai auf der Mittelloggia des Petersdoms vor – die Reaktionen auf seine Wahl waren durch alle Lager hinweg positiv. Doch woher kommt der neue Papst, der die versammelten Kardinäle so schnell von seiner Eignung für das höchste Amt in der Katholischen Kirche überzeugen konnte? In der letzten Folge unserer Juni-Radioakademie lassen wir einige Weggefährten zu Wort kommen.

Darunter ist einer der beiden Brüder des Papstes, der seine Kindheit und Ausbildung in Chicago verbracht hat. Seinen Worten zufolge wusste der kleine Robert schon sehr früh, dass er Priester werden wollte – und zelebrierte „heilige Messen“ am Bügelbrett. Später in Peru fiel er durch seine Nahbarkeit auf – auch als Bischof scheute er sich nicht, auf den Rücken eines Reittieres zu steigen, um Pfarreien in unwegsamem Gelände zu besuchen. Außerdem förderte er Frauen in Führungspositionen und hielt wenig davon, mit dem Titel „Monsignore“ angesprochen zu werden.

Der heutige Papst während seiner Zeit in Peru - undatierte Aufnahme

Schon damals, zwischen 2014 und 2023, zeigte er sich als Hirte, der das Zuhören und die Mitverantwortung von Laien kultivierte und die Nähe zu den Armen lebte, wie uns ein weiterer ehemaliger Mitarbeiter in Chiclayo, der Diözese, die er auch in seiner ersten Ansprache auf der Mittelloggia so herzlich grüßte, berichtete.

Alles auf CD

An diesem Dienstag schließen wir die Radioakademie zu Leos Wahl und seinen ersten Schritten im Papstamt ab – ab sofort versenden unsere Freunde von Radio Vatikan die bestellten CDs, auf denen Sie alle fünf Folgen gesammelt nachhören können – von den spannenden Momenten des Weißen Rauchs am 8. Mai bis hin zur großen Messe zum Pontifikatsbeginn zehn Tage später. Wir lassen die ersten Ansprachen des neuen Papstes Revue passieren und entschlüsseln seine Gesten, die vor allem in den ersten Tagen mit Argusaugen registriert worden sind.

Nach der Wahl von Prevost zum Papst: Ein Mann schwenkt die peruanische Flagge vor der Kathedrale von Lima (ANSA)

Letzte Folge am 1. Juli

Hören können Sie unsere monatlich wechselnden Radioakademien jeweils am Sonntagabend um 18 Uhr auf unserem Webradio-Kanal und um 20.20 Uhr über die App Radio Vaticana - auf Podcast über WhatsApp, Youtube und Spotify. Wegen Peter und Paul am 29. Juni (Sonntag) haben wir die letzte Folge der Radioakademie auf heute Abend (1. Juli 2025) verschoben.

Falls Sie alle Folgen der mehrteiligen Radioakademie in Ruhe nachhören möchten: Wir schicken Ihnen gerne die CD mit der ganzen Serie zu. Ihre Spende kommt dem kirchlichen Dienst von Radio Vatikan zugute. Bestellen können Sie die CD per Mail an: cd@vaticannews.de – unser Freundeskreis versendet aus Deutschland.

Mehr zum Freundeskreis

Vergelt`s Gott an den Freundeskreis an dieser Stelle auch nochmals für das Engagement und die vielfältige Unterstützung unserer Arbeit. Wer mehr zum Verein „Freunde von Radio Vatikan“ wissen möchte: Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt. Neben dem Vorsitzenden Ludwig Waldmüller sind Marco Chwalek und Hans-Werner Lichter ehrenamtlich im Vorstand, sie unterstützen uns zum Beispiel tatkräftig mit dem Druck, Verpacken und Versand der CDs mit unseren Radioakademien. Aber auch Postkarten und Gedenkbilder organisiert der Verein, der unsere Arbeit auf verschiedenste Weise unterstützt. Wer Mitglied werden möchte oder mehr wissen will: Am einfachsten ist es, Sie schreiben eine Mail an den Vorstand. Die Mail-Adresse lautet: vorstand@radiovatikan.de

(vatican news - pr)