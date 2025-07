Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin - die Nummer zwei im Vatikan nach dem Papst (ANSA)

Parolin an Influencer: Nähe Gottes zeigen in digitaler Welt voll Hass

Beim Jubiläum der katholischen Influencer in Rom hat Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin dafür geworben, in der „oft von Hass und Fake News geprägten“ digitalen Welt die Nähe Gottes zu vermitteln. Das sei wichtiger als die Wirksamkeit von Inhalten, die viral gehen, sagte die „Nummer zwei“ im Vatikan an diesem Montag bei einem Treffen mit den Influencern in Rom.

Lesen Sie auch 27/07/2025 Papst: „Bündnis der Liebe und des Gebets“ mit Senioren Anlässlich des Welttages der Großeltern und Senioren hat der Papst ältere Menschen gewürdigt und dazu ermutigt, mit ihnen ein „Bündnis der Liebe und des Gebetes“ zu schließen. Nach ... Parolin erklärte, die digitale Wende sei „ein wirklicher Epochenwechsel“, ein kultureller Umbruch mit weitreichenden Folgen auch für die heutigen Formen von zwischenmenschlichen Beziehungen. Die Kirche könne auf diesem Feld nicht passiv bleiben, ihre Aufgabe sei es, „durch die Begegnung mit Gott einen Sinn, eine Richtung“ zu geben. „Die digitale Technologie ist eine Sprache geworden, ein Ambiente, eine Art, die Welt zu bewohnen“, und das stelle die Gemeinschaft der Gläubigen einschließlich der Influencer vor eine neue Aufgabe, erklärte Parolin: „Die Kirche ist nicht dazu berufen, althergebrachte Schemata zu wiederholen, sondern herauszufinden, wie sie in diesem neuen Szenario das Evangelium mit Treue und Kreativität anbieten kann.“ Jede Person ist ein Gesicht, nicht ein Profil Parolin riet den katholischen Influencern dazu, ein bestimmtes Menschenbild zu verbreiten und zu verkündigen: der Mensch in Beziehung zu anderen: „In einer Zeit, in der Verbindungen bruchstückhaft oder von verschiedenen Interessen manipuliert sein können, erinnert der christliche Glaube daran, dass jede Person ein Gesicht ist, nicht ein Profil; eine sakrale Geschichte, nicht eine Anhäufung von Daten. Deshalb verlangt die digitale Mission immer einen christlichen Stil, der echte Begegnungen höher gewichtet als Ansprachen, Dienst höher als Protagonismus, Gemeinschaft höher als Individualismus, Geduld höher als Eile, Wahres höher als Gefälliges.“ Influencer beeinflussen Meinungen und Entscheidungen anderer Influencer sind meist jüngere Frauen und Männer, die in sozialen Netzwerken oder anderen digitalen Plattformen aktiv sind. Aufgrund einer hohen Reichweite und thematischen Positionierung sind sie in der Lage, die Meinungen, Entscheidungen oder das Konsumverhalten einer größeren Zielgruppe zu beeinflussen. Ihre Reichweite und Glaubwürdigkeit erzielen sie durch regelmäßig veröffentlichte Inhalte und eine direkte Interaktion mit ihren Followern. Influencer treten in der Regel als Einzelpersonen auf und sind in bestimmten Bereichen aktiv, bevorzugt in Mode, Technik, Reisen oder Fitness. Je größer die Reichweite, desto höher sind in der Regel die finanziellen Einnahmen aus Kooperationen, Sponsoring und Werbeverträgen. Eine nicht kleine Anzahl Influencer engagiert sich auch in Glaubensthemen. Das Jubiläum der Influencer bildet den Auftakt zum Jubiläum der Jugendlichen in Rom, zu dem der Vatikan diese Woche eine halbe Million junger Menschen aus aller Welt erwartet. (vatican news – gs) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.