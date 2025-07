Besucher bei einer nächtlichen Tour des Kolosseums

Vatikan bietet Sonderführungen zum Heiligen Jahr der Jugend

Zum Heiligen Jahr für Jugendliche (28. Juli bis 3. August 2025) bietet das Dikasterium für die Evangelisierung mit der App Cicero an den Abenden des 30. und 31. Juli zwei spirituelle nächtliche Rundgänge in Rom an.

Die Rundgänge finden wahlweise von 19:30 bis 21 Uhr und von 21:30 bis 23 Uhr statt. Dank der mehrsprachigen, kostenlosen Audioguide-App Cicero, dem offizieller Partner des Heiligen Jahres 2025, kann man die Führungen auch außerhalb dieser Zeitfenster abrufen. Zwei Routen

Der erste Rundgang führt über die Via del Corso, von der Piazza del Popolo bis zur Piazza Venezia, vorbei an einigen der bekanntesten Kirchen der Innenstadt und endet mit einem stimmungsvollen Abschluss am Kolosseum. Der zweite Rundgang beginnt am Petersdom, führt über die Piazza Navona und endet am Kapitolshügel mit einem Panoramablick auf das erleuchtete Rom. Die Kirchen entlang der Route werden ausnahmsweise zu dieser Zeit geöffnet sein. Weitere Informationen Mehr zu diesem und weiteren Angeboten im Rahmen des Heiligen Jahres finden Sie auf der offiziellen Webseite für das Heilige Jahr 2025.