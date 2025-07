Live bei uns: Weltjugendtreffen in Rom

Am Montag, den 28. Juli, beginnt das einwöchige Großereignis, zu dem eine halbe Million junger Menschen aus 146 Ländern in der Ewigen Stadt erwartet werden. Wir übertragen live und mit deutschem Kommentar.

Die große Eröffnungsmesse findet am Dienstagabend, 29. Juli, auf dem Petersplatz statt. Wir übertragen die Messefeier unter Vorsitz des vatikanischen Cheforganisators des Heiligen Jahres, Kurienerzbischof Rino Fisichella, ab 18.55 Uhr live und mit deutschem Kommentar.



Ebenfalls am Dienstag, den 29. Juli, wird in der Ewigen Stadt unter Vorsitz des philippinischen Kardinals Luis Antonio Tagle auch die heilige Messe für die digitalen Missionare und katholischen Influencer gefeiert. Wir übertragen ab 9.55 Uhr aus dem Petersdom in Rom.



Die Kirche im virtuellen Zeitalter des Internet

An zwei Tagen richtet sich das Programm speziell an die Gruppe junger Menschen, die für unser digitales Zeitalter stehen. Den gesamten Freitag können die Teilnehmer am römischen Circus Maximus beichten. Dafür stehen über 1.000 Priester zur Verfügung.

Die Feiern mit Papst Leo

Höhepunkt der Veranstaltung vom 28. Juli bis 3. August werden zwei Treffen mit Papst Leo XIV. sein: Am Samstag, den 2. August, wird das Kirchenoberhaupt am Abendgebet auf einem eigens dafür eingerichteten Festivalgelände am Stadtrand Roms teilnehmen ( Live-Übertragung mit deutschem Kommentar von 17.30-19.30 Uhr und von 20.30-21.30 Uhr ), und dort am Sonntagvormittag, 3. August, auch die Abschlussmesse der Heilig-Jahr-Feier für die Jugendlichen feiern ( live und mit deutschem Kommentar ab 8.55 Uhr ).

Treffpunkt Tor Vergata

Die Sanierungsarbeiten an der ehemals verfallenen Sportstätte im römischen Außenbezirk Tor Vergata hatte die Stadt kürzlich abgeschlossen. Für das Jugendtreffen wird zudem eine eigene Infrastruktur geschaffen; die Teilnehmer können auf dem rund 96 Hektar großen Gelände von Samstag auf Sonntag übernachten.

Neben Sanitäranlagen sowie Wasser- und Stromversorgung stehen für medizinische Notfälle zehn Krankenstationen, 43 Rettungswagen sowie Hubschrauberlandeplätze zur Verfügung. Zudem gibt es ein Team von Psychologen. Mehrere Tausend freiwillige Helfer kümmern sich um die Belange der Jugendlichen; rund 1.000 Sicherheitskräfte sowie 3.000 Freiwillige des Katastrophenschutzes sind im Einsatz.

An den Tagen davor sind zahlreiche Veranstaltungen im gesamten Stadtgebiet geplant.



