Jubiläum der Influencer: Vereint Hoffnung verbreiten

Influencer der Hoffnung in einer Welt, die der Hoffnung und des Trostes bedarf: So das Motto der ersten Heiligjahr-Feier der digitalen Missionare und katholischen Influencer, die diesen Montag in Rom begonnen hat. In der großen Auftaktveranstaltung kamen bereits mehr als 1000 Influencer aus aller Welt zusammen.

Mit dabei war auch der Dominikanerpater Gregory Pine aus den USA, der u.a. durch seine Mitarbeit bei „The Thomistic Institute", „Pints with Aquinas" und „Godsplaining", drei katholischen Youtube-Kanälen, bekannt wurde. Alte Freunde treffen und Neues lernen Er freue sich schon sehr darauf, bei dieser Veranstaltung weitere digitale Missionare kennenzulernen und bekannte Gesichter wiederzusehen. Pine hat viele internationale Freundschaften - durch einen dreijährigen Studienaufenthalt in der Schweiz auch im deutschsprachigen Raum. In Rom hofft er nun auf ein Wiedersehen, ist gespannt auf neue Begegnungen und darauf, Einblicke in den Dienst anderer zu gewinnen. Die in Rom versammelten Influencer sind keine geschlossene Gesellschaft - schließlich gibt es immer noch Raum für weitere Influencer der Hoffnung, die gerade erst beginnen, ihre Plattformen zu nutzen, um den Glauben zu teilen. Solchen „Newcomern" rät der Dominikanerpater, sich im Vorfeld darüber bewusst zu werden, wen sie erreichen und was sie vermitteln wollen. Auf dem „Marktplatz Internet" bestehe nämlich die Gefahr, dass man dazu verfalle, nur sich selbst zu vermarkten, anstatt wirklich auf Jesus zu verweisen. Ralib-Victor Alyase mit Pater Gregory Pine Starkes Gebetsleben ist Grundlage „Zuallerst brauchst du ein starkes Gebetsleben", rät Randall Williams, besser bekannt unter seinem Social-Media-Nutzername „Iron Inquisitor". „Anschließend solltest du Gott fragen, ob du das wirklich machen sollst. Und wenn es Gottes Willen entspricht, wird der Heilige Geist durch dich wirken." Der Amerikaner, mit über 100.000 Followern auf Instagram, versteht seinen Dienst als katholischer Influencer klar missionarisch. „Es bedeutet für mich ein Menschenfischer zu sein. Ich mache Videos, von denen man denken könnte, sie sind nur ein lustiges Hobby. Aber sie sollen dazu dienen, Seelen für Christus zu gewinnen." Leider sei es im Alltag sehr schwer, Gleichgesinnte zu finden. Deswegen erhofft er sich von den Veranstaltungen in Rom neue Kontakte und Verbidungen - auch in den Vatikan. Stärkung zum Dienst Influencer-Sein also als Erfüllung der göttlichen Berufung, das Evangelium zu verbreiten: So auch das Fazit von Priester Albert Garong SSP - „fahterbrews" auf Instagram - von den Philippinen. Er erhofft sich von der Heilig-Jahr-Feier vor allem eine Stärkung des eigenen Dienstes. Schließlich könne das Influencer-Sein manchmal auch ermüdend sein. „Ich möchte aber auch all die anderen Personen treffen, die die gleiche Mission mit mir teilen und mich mit ihnen anfreunden." Die Auftaktveranstaltung Die Auftaktveranstaltung der Heilig-Jahr-Feier fand an diesem Montagmorgen im Auditorium Conciliatione statt. Über 1000 Influencer aus der ganzen Welt waren entweder vor Ort präsent oder digital zugeschaltet. Nach gemeinsamem Gesang des Mottosongs der Veranstaltung wurden die Anwesenden von Kardinal Pietro Parolin, dem Staatssekretär des Heiligen Stuhls, sowie dem Präfekten des Dikasteriums für die Evangelisierung, Rino Fisichella, und Paolo Ruffini, dem Präfekten des Dikasteriums für die Kommunikation mit kurzen Redebeiträgen begrüßt. Die Redner würdigten den Einsatz der katholischen Influenser und ermutigten sie zu weiterem Dienst. (vatican news - rva)