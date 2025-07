Jubiläum der Jugendlichen: Vademecum online

Um den Jugendlichen Orientierung zu geben, die zum ihnen gewidmeten Jubiläum nach Rom kommen, ist mitterweile ein Vademecum in verschiedenen Sprachen online geschaltet. Außerdem ist seit Anfang Juli ein Infopoint in Vatikannähe aktiv, um bei Fragen und Nöten Hilfestellung zu geben.

Lesen Sie auch 10/07/2025 Dikasterium erstellt Begleitmaterial zu Weltgroßelterntag Das Dikasterium für die Laien, die Familie und das Leben hat zum fünften Weltgroßelterntag am 27. Juli 2025 ein besonderes Begleitmaterial herausgegeben. Darin enthalten sind neben ...

Wie das Dikasterium für Evangelisierung bekanntgab, werden „hunderttausende“ Teilnehmer aus aller Welt für die Feierlichkeiten erwartet, deren Höhepunkt in Tor Vergata die Vesper am Samstag, 2. August, mit Papst Leo XIV. und die große Messe am Sonntag, 3. August, die der Papst zelebrieren wird.

Diese und weitere Programmpunkte finden sich im Vademecum aufgeführt, das mittlerweile online geschaltet ist. Darin gibt es auch praktische Informationen zur Mobilität, zum Pilgerkit und dem Jubiläumspass, ebenso wie zu den öffentlichen Verkehrsmitteln und Essensausgaben. In Kürze werden auf der entsprechenden Internetseite auch die Informationen speziell für das Wochenende vom 2. und 3. August publiziert, mit einem besonderen Augenmerk auf die großen Feiern am römischen Stadtrand im Viertel Tor Vergata und für die Teilnehmer, die in den Gebäuden der Nuova Fiera di Roma (Messezentrum) beherbergt sind. Empfohlen wird auch, sich die überall erhältliche offizielle App „Iubilaeum25” mit weiteren aktuellen Informationen herunterzuladen.

Tor Vergata hat Erfahrung mit großen Jugendevents: Dort leitete Papst Johannes Paul II. im Jahr 2000 den Weltjugendtag, an dem rund zwei Millionen Jugendliche aus aller Welt teilnahmen.

Infopoint beim Vatikan

Der spezielle Infopoint für die Jugendlichen ist seit 4. Juli und noch bis 3. August aktiv, um die Teilnehmer am Jubiläum willkommen zu heißen und Orientierungshilfe zu geben. Geöffnet ist die Anlaufstelle in der Via dell’Ospedale 1 in Vatikannähe jeden Tag von 8.00 Uhr morgens bis 19 Uhr abends. Ein speziell geschultes Team kann den Pilgern in den Hauptsprachen der angemeldeten Gruppen beistehen: Englisch, Italienisch, Französisch, Polnisch, Portugiesisch und Spanisch. Deutsch ist leider nicht dabei.

Ziel ist es, praktische und logistische Informationen zu geben, neben nützlichen Hinweisen für eine gelingende Teilnahme an den Jubiläumsfeierlichkeiten, „im Geist des Teilens und des kulturellen Austauschs“, wie es auf der entsprechenden Internet-Seite heißt.

(vatican news - cs)