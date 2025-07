Indien: Heiliger Stuhl schließt Vermittlungsarbeit ab

In einem Kommuniqué des Ostkirchen-Dikasteriums heißt es, Erzbischof Cyrill Vasil habe seine Aufgabe als päpstlicher Delegierter im Liturgiestreit der syro-malabarischen Kirche beendet. Der Delegat war von Franziskus beauftragt worden. Papst Leo XIV. dankte Vasil nun „von Herzen".

Vatican News

Papst Franziskus hatte Erzbischof Vasil vor zwei Jahren mit der Aufgabe betraut, den Frieden innerhalb einer über liturgische Fragen zerstrittenen Gemeinschaft wiederherzustellen. Das Ostkirchen-Dikasterium gab diesen Montag bekannt, Papst Leo XIV. habe dem Erzbischof zum Abschluss seiner Tätigkeit als päpstlicher Delegierter für die Liturgie in der Erzdiözese Ernakulam-Angamaly der Syro-Malabaren „tiefe Dankbarkeit für die geleistete Arbeit“ ausgesprochen. Die syro-malabarische katholische Kirche ist eine mit Rom verbundene („unierte“) Ostkirche in Indien. Sie ist vor allem im indischen Bundesstaat Kerala präsent und führt sich selbst auf die Missionsarbeit des Apostels Thomas zurück.

Hintergrund

Der Jesuit war erstmals im August 2023 auf Geheiß von Papst Franziskus in die Erzdiözese Ernakulam-Angamaly gereist, um eine Lösung für einen langjährigen Streit über die einheitliche Form der Feier der Heiligen Qurbana, der Messe der lokalen Tradition, zu finden. Ein eigentlich gefundener Kompromiss - der die syro-malabarische Synode dazu veranlasst hatte, die Einführung der Heiligen Qurbana auf Ende 2021 festzulegen - war von 34 Erzdiözesen außer der von Ernakulam-Angamaly akzeptiert worden, was dazu führte, das Papst Franziskus im März 2022 mit einem ersten Schreiben eingegriffen hatte. Da dies keine Lösung brachte, schickte er Erzbischof Vasil - doch erfolglos.

Nach seiner ersten Mission kehrte der slowakische Erzbischof im Dezember 2023 zum zweiten Mal in die syro-malabarische Erzdiözese zurück, um seine Vermittlungsarbeit fortzusetzen, trotz eines sehr angespannten Klimas, das den päpstlichen Delegierten zur Zielscheibe für Angriffe gemacht hatte. Er war von einigen Gläubigen angegriffen worden, die so weit gingen, ihn mit Gegenständen zu bewerfen und Fotos des damaligen Präfekten des Dikasteriums, Kardinal Leonardo Sandri, zu verbrennen. Kurz vor der zweiten Abreise nach Indien, am 7. Dezember 2023, hatte Papst Franziskus selbst beschlossen, erneut zu intervenieren, um die Gemüter zu beruhigen, diesmal mit einer Videobotschaft, in der er dazu aufrief, das Problem unter Wahrung der Gemeinschaft zu lösen.

Einheit bewahren

Im Januar 2024 bestätigte Papst Franziskus dann die Wahl des neuen Erzbischofs von Ernakulam-Angamaly, Raphael Thattil - der den Platz von Kardinal Alencherry eingenommen hatte - und empfing später, im Mai, die Vertreter der indischen Kirche in Audienz und lud sie erneut ein, „die Einheit zu bewahren.“