Indien: Besuch aus dem Vatikan

Der vatikanische „Außenminister“, Erzbischof Paul Richard Gallagher, hat am Sonntag einen Besuch in Indien begonnen.

Eine Woche lang will der Verantwortliche des vatikanischen Staatssekretariats für die Beziehungen zu Staaten und internationalen Organisationen dort staatliche und kirchliche Akteure treffen. Auf X teilte das Staatssekretariat mit, der britische Kurienerzbischof wolle „die Bande der Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik Indien stärken“.

Die Visite, deren genaues Programm noch nicht bekannt wurde, ist auf eine knappe Woche terminiert; am 19. Juli will Gallagher in den Vatikan zurückkehren. In Indien leben mehr als 23 Millionen katholische Gläubige, vor allem im Süden des Landes. Eine überwältigende Mehrheit der Inder sind Hindus.

(vatican news – sk)