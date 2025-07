Unsere Sommerserie: „Im Vatikan“

Hohe Mauern, von Schweizergardisten bewachte Zugänge: Der Vatikan wirkt auf viele Außenstehende undurchdringlich. Das wollen wir ändern.

Mit unserer neuen Radio-Vatikan-Sommerserie schlüpfen wir an den Wachen vorbei und erkunden das Innere des Kirchenstaats: „Im Vatikan“, so heißt die Serie. In loser Folge wollen wir die wichtigsten Behörden des Heiligen Stuhls („Dikasterien“) vorstellen, außerdem das Staatssekretariat, die Apostolische Bibliothek, das Archiv (früher hieß es das „Geheimarchiv“), die Güterverwaltung und das Büro des Generalrevisors.

Nur einer fehlt...

Wir starten in der Regel mit einem historischen Überblick; dann erklären wir die genaue Struktur und die Kompetenzen der jeweiligen Vatikanbehörde. Das Ganze ist natürlich „up to date“; alle Neuerungen der Kurienreform, die Papst Franziskus vor einigen Jahren durchgeführt hat, werden von uns berücksichtigt. Auf den ersten Blick wird sich das manchmal etwas trocken lesen oder anhören; wer sich vom Vatikan vor allem Anekdotisches oder Spekulatives erwartet, ist bei unserer Serie falsch. Stattdessen soll mit „Im Vatikan“ deutlich werden, wer beim Heiligen Stuhl wofür zuständig ist. Und wie die „Regierung“ der universalen Kirche genau arbeitet.

Nur einen sparen wir in unserer Serie aus: den Papst. Aber wenn Sie genauer hinsehen und -hören, werden Sie feststellen, dass die Nummer eins des Vatikan implizit oder explizit in jeder Folge der Reihe präsent ist. Den Start machen das Staatssekretariat und die Glaubensbehörde, die sich jahrhundertelang die „Suprema“ nannte. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei unserer Entdeckungsreise „Im Vatikan“!

