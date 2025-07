Weltjugend in Rom: das Heilig Jahr-Sonderjubiläum im Detail

Digitale Missionare, katholische Influencer und junge Pilger aus aller Welt mischen ab Montag Rom auf: Im Rahmen des Heiligen Jahres lädt der Vatikan zum „Jubiläum der digitalen Missionare und katholischen Influencer“ sowie zum „Jubiläum der Jugendlichen“ ein.

Das katholische Weltjugendtreffen kommende Woche hält verschiedene Themenschwerpunkte für junge Leute bereit, mindestens eine halbe Million junger Menschen aus 146 Ländern sind dafür dann schätzungsweise in Rom. Höhepunkt des Sonderjubiläums vom 28. Juli bis 3. August sind zwei Treffen mit Leo XIV., der am Abschlusswochenende zu einem Abendgebet und einer Sonntagsmesse erwartet wird.

Ablauf und Programmpunkte im Detail

An zwei Tagen richtet sich das Programm speziell an katholische Influencer: So lädt das „Jubiläum der digitalen Missionare und katholischen Influencer“ am Montag und Dienstag (28.-29. Juli) zu Erfahrungsaustausch und Weiterbildung im Bereich der digitalen Evangelisierung ein und würdigt die Vielfalt und Kreativität der digitalen Verkündigung.

Am ersten Tag (28. Juli) stehen neben einem Runden Tisch mit internationalen Fachleuten mehrere Workshops auf dem Programm. Der Tag schließt am Abend mit einer Gebetsnacht im Petersdom ab.

Am Dienstag (29. Juli) begeben sich die Teilnehmenden früh morgens zur Heiligen Pforte am Petersdom und nehmen danach an einer Messe im Petersdom teil. Diese Messe überträgt Radio Vatikan live und mit deutschem Kommentar.

Am Nachmittag stehen ein ökumenisches Treffen mit digitalen Missionaren auf dem Programm, ein Gebet in den Vatikanischen Gärten und am Abend am Piazza Risorgimento ein Influencer Festival auf dem Programm. Auch das Influencer Festival überträgt Radio Vatikan live und mit deutschem Kommentar.

Die Willkommensmesse des katholischen Weltjugendtreffens findet am Dienstagabend (29. Juli, ab 19:00) auf dem Petersplatz statt. Am Mittwoch (30.7.) und Donnerstag (31.7.) können die Teilnehmenden des Sonderjubiläums unter dem Motto „Dialog mit der Stadt“ rund 70 lokale Veranstaltungen im gesamten Stadtgebiet besuchen. An einem Bußtag können sie am Freitag (1. August) am römischen Circus Maximus beichten; dafür stehen im Laufe des Tages insgesamt über 1.000 Priester zur Verfügung.

Abschlusswochenende mit dem Papst

Höhepunkt des einwöchigen Programms ist am Samstag und Sonntag (2. und 3. August) eine Open-Air-Veranstaltung am Stadtrand Roms mit Teilnahme von Papst Leo XIV. In Tor Vergata, wo schon die Abschlussveranstaltung des Weltjugendtreffens im Jahr 2000 stattfand, sanierte Rom für rund 80 Millionen Euro ein verfallenes Sportgelände, baute Straßen und Parkplätze.

Die Besucher erwartet am Samstag ab 15 Uhr ein Programm mit Musikgruppen und internationalen Moderatoren sowie eine stimmungsvolle religiöse Feier am Abend.

Bis zur Messe mit dem Papst am Sonntagmorgen, die um 9 Uhr startet, übernachten die Teilnehmer in Schlafsäcken unter freiem Himmel. Untergebracht werden die Jugendlichen während des Jubiläums ansonsten in Messehallen, Kirchengemeinden, Schulen und Gastfamilien. Mehrere Tausend freiwillige Helfer kümmern sich um ihre Belange; rund 1.000 Sicherheitskräfte sowie 3.000 Freiwillige des Katastrophenschutzes sind im Einsatz.

