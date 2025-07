Das Dikasterium für die Ostkirchen

Es ist das Dikasterium der Römischen Kurie, das sich im Auftrag des Papstes um alle katholischen Ostkirchen kümmert. Das Gebiet dieser Kirche erstreckt sich von Äthiopien bis zum Nahen Osten und von Europa bis Indien, aber letztlich über die ganze Welt: Aufgrund intensiver Migration haben sich als Töchter dieser „sui iuris“ (eigenberechtigten) Kirchen Diasporagemeinschaften herausgebildet, die überall zu finden sind.

Präfekt ist seit 2022 der italienische Kardinal Claudio Gugerotti, Sekretär ist Erzbischof Michel Jalakh OAM aus dem Libanon.

Geschichtlicher Überblick

Im Jahr 1573 gründete Papst Gregor XIII. die „Congregatio de rebus Graecorum“, der die Aufgabe anvertraut wurde, das Leben der Katholiken des byzantinischen oder griechischen Ritus zu begleiten, aber auch den Glauben unter den anderen Christen des Ostens zu fördern. Im Jahr 1862 errichtete Pius IX. innerhalb der „Sacra Congregatio de Propaganda Fide“ die „Congregatio de Propaganda Fide pro negotiis ritus orientalis“ mit ähnlichen Aufgaben. Im Jahr 1917 schuf Papst Benedikt XV. mit dem Motu Proprio „Dei providentis“ die Kongregation für die Ostkirchen, und 1967 änderte der heilige Paul VI. mit der Apostolischen Konstitution „Regimini Ecclesiae Universae“ den Namen in „Kongregation für die Orientalischen Kirchen“. Im Jahr 2022 änderte Papst Franziskus mit der Apostolischen Konstitution „Praedicate Evangelium“ den Namen in „Dikasterium für die Ostkirchen“.

Unter den verschiedenen lehramtlichen Dokumenten sind die folgenden für die Annäherung an die Welt der katholischen Ostkirchen unerlässlich: Die Apostolische Konstitution „Orientalium dignitas“, mit der Papst Leo XIII. 1895 die Bedeutung der östlichen Traditionen für die gesamte Kirche schützen wollte, indem er den Willen des Heiligen Stuhls zur Wahrung ihrer Besonderheiten hervorhob. Im Jahr 1964 veröffentlichte der heilige Paul VI. das Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils über die katholischen Ostkirchen, „Orientalium Ecclesiarum“. Im Jahr 1990 promulgierte der heilige Johannes Paul II. den Kodex der Kanones der Orientalischen Kirchen, und fünf Jahre später, anlässlich des hundertsten Jahrestages der „Orientalium dignitas“, veröffentlichte er die Apostolische Konstitution „Orientale lumen“.

Zuständigkeiten

Das Dikasterium befasst sich gemäß der Apostolischen Konstitution „Praedicate Evangelium“ mit Angelegenheiten, die die katholischen Ostkirchen „sui iuris“ betreffen. Das Dikasterium ist zuständig für alle spezifischen Fragen der Ostkirchen, die in den Zuständigkeitsbereich des Heiligen Stuhls fallen, wie: die Struktur und Ordnung der Kirchen; die Ausübung der Funktionen des Lehrens, Heiligens und Regierens; die Personen, ihren Status, ihre Rechte und Pflichten. Es übt daher über die Eparchien, Bischöfe, den Klerus, die Ordensleute und die Gläubigen des orientalischen Ritus die Befugnisse aus, die die Dikasterien für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung, für die Bischöfe, für den Klerus, für die Institute des geweihten Lebens und die Gesellschaften des apostolischen Lebens sowie für die katholische Bildung jeweils über die Diözesen, Bischöfe, den Klerus, die Ordensleute und die Gläubigen des lateinischen Ritus haben, vorbehaltlich einiger Ausnahmen.

Das Dikasterium verfolgt aufmerksam die Gemeinschaften der ostkirchlichen Gläubigen, die sich in den territorialen Zirkumskriptionen der lateinischen Kirche befinden, den sogenannten „Diaspora“-Gebieten. Es sorgt für ihre geistlichen Bedürfnisse durch Visitatoren oder gegebenenfalls durch eine eigene Hierarchie, wo die Zahl der Gläubigen und die Umstände dies erfordern, nach Rücksprache mit dem für die Errichtung partikularer Kirchen im selben Gebiet zuständigen Dikasterium. In Regionen, in denen seit alter Zeit die orientalischen Riten vorherrschen, unterliegen Apostolat und Missionsarbeit ausschließlich diesem Dikasterium, auch wenn sie von Gläubigen der lateinischen Kirche ausgeübt werden. Das Dikasterium hat daher auch territoriale Zuständigkeit über die lateinischen Gläubigen in Bulgarien, Zypern, Ägypten, Jordanien, Griechenland, Irak, Iran, Israel, Libanon, Palästina, Syrien und der Türkei.

Im Dikasterium angesiedelt sind die Sonderkommission für die Liturgie (mit der Aufgabe, das liturgische Erbe des christlichen Ostens zu bewahren und zu fördern), die Sonderkommission für die Studien über den christlichen Orient und die Sonderkommission für die Ausbildung des Klerus und der Ordensleute, die die Ausbildung orientalischer Studenten, „insbesondere in Rom“, fördert.

Die ROACO (Riunione Opere Aiuto Chiese Orientali) vereint Hilfswerke aus verschiedenen Ländern der Welt, die sich der finanziellen Unterstützung der Orientalischen Kirchen in verschiedenen Bereichen widmen – vom Bau von Gotteshäusern über Stipendien bis hin zu Bildungs- und Sozialeinrichtungen; sie wird vom Präfekten geleitet und hat den Sekretär des Dikasteriums als Vizepräsidenten. Schließlich hat die Kommission auch die Aufgabe, die Liebe und die kirchliche Mitverantwortung gegenüber dem Heiligen Land zu fördern, und zu diesem Zweck versendet es jährlich an alle Bischöfe ein Rundschreiben zur Kollekte für das Heilige Land, um die Gläubigen für die geistliche und materielle Hilfe zugunsten der katholischen Gemeinschaften und Einrichtungen im Land Jesu zu sensibilisieren.

Den Sinn des Mysteriums des christlichen Ostens wiederherstellen

Dies unterstrich Papst Leo XIV. bei einem Treffen mit Hirten und Gläubigen der katholischen Ostkirchen anlässlich ihres Jubiläums am 14. Mai 2025: „Die Kirche braucht euch. Wie groß ist der Beitrag, den der christliche Orient uns heute geben kann! Wie sehr müssen wir den Sinn des Mysteriums wiederherstellen, der in euren Liturgien so lebendig ist, die den Menschen in seiner Ganzheit einbeziehen, die Schönheit des Heils besingen und das Staunen über die göttliche Größe wecken, die die menschliche Kleinheit umfängt!“ Dank euch, „liebe Brüder und Schwestern des Ostens, von wo Jesus, die Sonne der Gerechtigkeit, aufgegangen ist, um ‚Lichter der Welt‘ zu sein“, schloss er und wünschte, dass die Orientalischen Kirchen weiterhin „Beispiel“ seien und dass die Hirten „die Gemeinschaft fördern, besonders in den Bischofssynoden, damit diese Orte der Kollegialität und der authentischen Mitverantwortung“ seien.

Eine Einladung, die auch bei einem Treffen mit den Mitgliedern der ROACO am 26. Juni 2025 bekräftigt wurde: „Ich möchte, dass dieses Licht der Weisheit und des Heils [des Ostens] in der katholischen Kirche bekannter wird, in der es diesbezüglich noch viel Unkenntnis gibt […] Der christliche Orient kann jedoch nur bewahrt werden, wenn er geliebt wird; und er wird nur geliebt, wenn er bekannt ist. […] Und es bedarf auch der Begegnung und des Austauschs pastoraler Maßnahmen, denn die orientalischen Katholiken sind heute keine entfernten Cousins mehr, die unbekannte Riten feiern, sondern Brüder und Schwestern, die aufgrund erzwungener Migrationen neben uns leben. Ihr Sinn für das Heilige, ihr kristallklarer, durch Prüfungen gefestigter Glaube und ihre Spiritualität, die nach dem göttlichen Geheimnis duftet, können dem latenten, aber vorhandenen Durst nach Gott im Westen zugutekommen.“

