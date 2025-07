Diese Kurienbehörde ist für zwei Dinge zuständig: für Grundfragen der weltweiten Evangelisierung sowie für die Errichtung, Begleitung und Unterstützung jüngerer Teilkirchen hauptsächlich in Asien und Afrika. Es handelt sich also um eine auf Verkündigung und Mission ausgerichtete Einrichtung mit zwei Sektionen. Das gemeinsame Ziel ist es, Christus, das Licht der Völker, in die Welt zu bringen - und zwar überall hin.

Dem Werk der Evangelisierung zu dienen – damit Christus, das Licht der Völker, durch Wort und Tat bekannt wird und die Kirche als sein mystischer Leib wachsen kann: Das ist die Aufgabe des Dikasteriums für die Evangelisierung, wie sie in der Apostolischen Konstitution Praedicate Evangelium von 2022 festgelegt ist.

Das Dikasterium ist in zwei Sektionen gegliedert: Die erste, jüngere, widmet sich den grundlegenden Fragen der Evangelisierung weltweit. Die zweite Abteilung ist weitaus älter, sie gilt der Erstverkündigung und der Begleitung neuer Teilkirchen, insbesondere in neu missionierten Regionen.

Das Dikasterium hat eine Besonderheit, die es von den übrigen 15 Dikasterien der Kurie unterscheidet: Es untersteht direkt dem Papst. Das hatte Franziskus in Praedicate Evangelium so verfügt; zugleich reihte er das Dikasterium für die Evangelisierung in diesem Dokument an die erste Stelle, wo bisher die Glaubensbehörde stand.

Bischöfe einer jüngeren Teilkirche

Jede der beiden Sektionen der Evangelisierungsbehörde hat einen Pro-Präfekten. Erzbischof Rino Fisichella leitet die Sektion für die Grundfragen der Evangelisierung, Kardinal Luis Antonio G. Tagle die Sektion für Erstverkündigung. Der Italiener Fisichella war bereits seit 2010 Präsident des damals neu errichteten Päpstlichen Rates zur Förderung der Neuevangelisierung. Kardinal Tagle, der frühere Erzbischof von Manila auf den Philippinen, war seit 2019 Präfekt der Missionskongregation.

Ein Blick in die Geschichte

Die erste Sektion hat ihre Aufgaben vom Päpstlichen Rat zur Förderung der Neuevangelisierung übernommen. Dieser war 2010 von Papst Benedikt XVI. durch das Motu proprio Ubicumque et semper ins Leben gerufen worden. Mit dem Motu proprio Fides per Doctrinam von Januar 2013 übertrug Benedikt XVI. auch die Zuständigkeit für die Katechese vom Klerusdikasterium auf diesen Rat.

Der Rat war federführend bei der Organisation des von Benedikt XVI. ausgerufenen „Jahres des Glaubens“ 2012/2013 sowie des „Heiligen Jahres der Barmherzigkeit“ 2016, das Papst Franziskus ausgerufen hatte. Auch für das „ordentliche Jubiläum“ 2025, das unter dem Leitwort Hoffnung steht, ist die erste Sektion zuständig.

2017 übertrug Papst Franziskus dem Rat außerdem die Verantwortung für die Seelsorge in Wallfahrtsstätten– zuvor Aufgabe der Kleruskongregation.

Die zweite Sektion führt die Arbeit der ehemaligen Kongregation für die Evangelisierung der Völker weiter, die bereits 1622 von Papst Gregor XV. als Congregatio de Propaganda Fide gegründet wurde. Sie sollte zum einen die Einheit mit den orthodoxen und protestantischen Kirchen fördern, zum anderen die Mission unter Nichtchristen koordinieren.

1967 benannte Papst Paul VI. die Behörde um in „Kongregation für die Evangelisierung der Völker oder ‚de Propaganda Fide‘“. Johannes Paul II. verkürzte den Namen 1988 auf „Kongregation für die Evangelisierung der Völker“. Papst Franziskus schließlich vereinte mit Praedicate Evangelium (2022) die bisher getrennten Aufgaben der Missionskongregation und des Rats für Neuevangelisierung im neuen Dikasterium für die Evangelisierung.

Zuständigkeiten des Dikasteriums

Praedicate Evangelium beschreibt die Aufgabenbereiche des Dikasteriums: Es verantwortet die Evangelisierung weltweit sowie die Errichtung, Begleitung und Unterstützung neuer Teilkirchen – unter Wahrung der Zuständigkeiten des Dikasteriums für die Orientalischen Kirchen.

Die Sektion für Grundfragen der Evangelisierung analysiert aktuelle Herausforderungen für die Verkündigung und entwickelt geeignete Formen, Ausdrucksweisen und Mittel. Dabei bezieht sie kulturelle Kontexte ebenso ein wie Fragen der Volksfrömmigkeit und unterstützt die Inkulturation des Evangeliums in verschiedenen Kulturen und Ethnien.

Bei internationalen Wallfahrtsorten ist die erste Sektion der Behörde zuständig für die kanonische Errichtung, die Genehmigung der Statuten sowie für die Zusammenarbeit mit den Ortskirchen bei einer organisch aufgebauten Heiligtumspastoral als Orte dauerhafter Evangelisierung.

Weil Evangelisierung auch eine Vorzugsoption für die Armen einschließt, verantwortet die Sektion die Organisation des „Welttags der Armen“. Weitere Aufgaben sind die Gestaltung globaler Initiativen wie „24 Stunden für den Herrn“ oder der „Sonntag des Wortes Gottes“, einschließlich der theologischen Reflexion und Verbreitung der Heiligen Schrift.

Die Sektion ist darüber hinaus für die Katechese zuständig, sei es für regelmäßig praktizierende Christinnen und Christen, für Menschen mit vertiefungsbedürftigem Wissen oder für jene, die sich vom Glauben entfernt haben. Sie wacht über die inhaltliche Qualität der Katechese, fördert die katechetische Ausbildung und bestätigt im Auftrag des Apostolischen Stuhls die von Ortskirchen erarbeiteten Katechismen. Außerdem fördert sie die Ausbildung und pastorale Tätigkeit der „Missionare der Barmherzigkeit“ und unterstützt die missionarische Berufung aller Getauften – durch Gebet, Zeugnis und konkrete Werke. Leiter dieser Unterabteilung ist als Delegat seit 2014 der deutsche Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst.

Die Sektion für Erstverkündigung und neue Teilkirchen

Diese Sektion begleitet die Verkündigung des Evangeliums in Regionen, in denen das Christentum noch jung ist, und fördert den Aufbau des kirchlichen Lebens. Sie ist verantwortlich für die Errichtung von Diözesen und bereitet die Besetzung der zugehörigen Bischofsstühle vor, übernimmt in diesen Angelegenheiten also die Aufgaben, die für traditionsreiche Kirche das Dikasteriums für die Bischöfe innehat. Zudem betreut sie die Fünfjahresberichte und die ad limina-Besuche jener Ortskirchen, die ihrer Obhut anvertraut sind.

Die Sektion arbeitet eng mit Bischöfen, Bischofskonferenzen, Ordensgemeinschaften und Gesellschaften apostolischen Lebens zusammen, um missionarische Berufungen zu fördern und die Ausbildung von Priestern und Katecheten in jenen Gebieten zu gewährleisten, die ihrer Zuständigkeit unterstehen.

Sie fördert den Austausch unter jungen Teilkirchen sowie zwischen ihnen und älteren Ortskirchen. Um eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen, begleitet sie neue Teilkirchen auf dem Weg zur wirtschaftlichen Eigenständigkeit und unterstützt sie beim Aufbau eigener Hilfsfonds.

Darüber hinaus sind der Zweiten Abteilung des Dikasteriums für die Evangelisierung die Päpstlichen Missionswerke und das Kindermissionswerk anvertraut. Eine eigene Missionsnachrichtenagentur namens „Fides“ gehört ebenfalls zu diesem Teil der Behörde.

Die Zweite Abteilung verfügt darüber hinaus über ein eigenes, für die Missionen bestimmtes Vermögen. Das damit beauftragte Büro untersteht dem beigeordneten Sekretär der Sektion und ist rechenschaftspflichtig gegenüber dem vatikanischen Wirtschaftssekretariat. Sitz der zweiten Abteilung des Dikasteriums für die Evangelisierung ist der traditionsreiche „Palazzo di Propaganda Fide“ aus dem 17. Jahrhundert an der Spanischen Treppe.

