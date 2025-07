Vatikan: „Armutsbekämpfung ist Priorität Nummer eins“

„Die Bekämpfung von Armut muss die zentrale Priorität der internationalen Gesellschaft bleiben.“ Das sagte Vatikan-Erzbischof Gabriele Caccia jetzt in New York.

Lesen Sie auch 16/07/2025 Vatikan: Parallel für Gleichberechtigung und Familien eintreten Der Heilige Stuhl setzt sich für gleiche Rechte und Pflichten von Mann und Frau ein. Das bekräftigte Vatikan-Erzbischof Gabriele Caccia am Dienstag bei einer Debatte in New York. ...

„Die Armut auszurotten ist nicht nur eine wirtschaftliche Übung, sondern ein moralischer Imperativ“, so Caccia. Der Ständige Beobachter des Heiligen Stuhls bei der UNO in New York wiederholte in seiner Rede am Dienstag auch die Forderung des Heiligen Stuhls und des Papstes nach einer Linderung oder einem Nachlass der Auslandsschulden armer Staaten. 3,4 Billionen Menschen lebten in Ländern, die mehr für Schuldenzinsen ausgäben als für ihr Gesundheits- oder Schulwesen.

Der Nachlass der Schulden durch die reicheren Länder sei zwar „kein Wundermittel“, führte Erzbischof Caccia in einer weiteren Rede in New York an diesem Mittwoch aus. „Doch er hätte das Potential, die Aussichten auf Entwicklung zu verbessern.“ Arme Staaten hätten dann ein wenig finanziellen Spielraum, um in Infrastruktur oder die Dämpfung der Folgen des Klimawandels zu investieren.

(vatican news – sk)