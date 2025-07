Jugendliche auf der Via della Conciliazione

Bahrain: Freude über Jubiläum der Jugend

„Wir sind bereit, gemeinsam mit anderen jungen Menschen aus aller Welt diese Pilgerreise zu begehen“, so Rodel Aclan, Leiter der Jugendarbeit des Apostolischen Vikariats Nordarabiens (AVONA) am Montag gegenüber dem Fidesdienst. Zusammen mit dem Bischof, drei weiteren Priestern des Vikariats und 22 jungen Pilgern freut er sich darüber, das Jugendjubiläum in Rom zu begehen.

„Dies ist ein Moment besonderer Gnade für die Kirche, insbesondere für junge Leute, welche die Hoffnung auf eine bessere Zukunft darstellen", fuhr Aclan fort. Jugendliche als Protagonisten des Glaubens Er hofft darauf, dass die Veranstaltung den Jugendlichen viele Möglichkeiten bieten wird, ihre Erfahrungen mit Gleichaltrigen aus verschiedenen Ländern zu teilen, dadurch ein Bewusstsein für die eigene Kultur und die katholische Glaubenspraxis zu entwickeln und sich gegenseitig auf dem Weg des Glaubens zu inspirieren. „Dieses Fest sendet eine klare Botschaft an alle jungen Katholiken und alle jungen Menschen weltweit: Auch sie sind Protagonisten des Glaubens und der Gesellschaft, in der sie leben.", betont Aclan. Zur Arbeit von AVONA Im Gespräch mit Fides erzählte der Leiter des Apostolischen Vikariats Nordarabiens (AVONA) weitere Details. Er erklärte, dass vor allem zwei Gruppen begleitet würden: zum einen Jugendliche, deren Eltern als Arbeitsmigranten in der Region leben und die lokale Schulen besuchen, und zum anderen junge Berufstätige verschiedener Nationalitäten, die in den Ländern Bahrain, Kuwait, Katar und Saudi-Arabien tätig sind. Diese beiden Gruppen engagierten sich zumeist auf vielfältige Weise aktiv im Gemeindeleben ihrer Heimatländer und bereicherten es mit ihrem Einsatz. Es gäbe aber auch einige Herausforderungen. Eine davon sei die nur begrenzte räumliche Möglichkeit, sich persönlich und in größeren Gruppen zu treffen. Außerdem seien Jugendliche oder Schüler oft auf ihre Eltern angewiesen, um zur Kirche zu kommen, und ihre Teilnahme hängt daher stark von deren Verfügbarkeit ab. Junge Berufstätige hingegen müssten oft Arbeit und Karriere priorisieren, insbesondere weil sie neu im Land sind und sie daher nur sehr wenig Zeit für pastorale Angebote hätten. „Trotzdem", betont Pater Rodel, „stehen sie im Mittelpunkt unserer seelsorglichen Bemühungen, denn wir wissen, dass sie geistliche Nähe brauchen. Wir wollen sie begleiten und ihr Glaubensleben stärken – durch die Sakramente, die sie empfangen haben, und durch geschwisterliche Gemeinschaft. Sie sollen sich nicht allein oder verlassen fühlen. Wir wollen ihnen unsere Nähe und unsere Freundschaft schenken." Zum Jugendjubiläum Das Jugendjubiläum findet vom 28. Juli bis zum 03. August 2025 in Rom statt. Insgesamt werden bis Sonntag mehr als 500.000 Jugendliche aus 146 Ländern erwartet. Eine erste Begegnung mit Papst Leo XIV. gab es bei einer Messe am Dienstagvormittag im Petersdom. Der eigentliche Eröffnungsgottesdienst findet aber erst am Abend um 19 Uhr auf dem Petersplatz statt. Im Laufe der Woche erwartet die jungen Gäste ein Programm mit Musik, Diskussionen und Gottesdiensten in der ganzen Stadt. Höhepunkte sind eine Gebetswache am Samstagabend mit Papst Leo sowie der Abschlussgottesdienst mit ihm am Sonntagmorgen auf einem eigens eingerichteten Gelände am Stadtrand von Rom. Auch aus Deutschland werden zahlreiche Jugendliche erwartet. (fides/ kna - rva)