Vatikan: Besorgt über steigende Militärausgaben

Der Heilige Stuhl ist „weiterhin besorgt über die ständig steigenden Militärausgaben, die erhebliche Mittel von Investitionen in Entwicklungsbereiche wie Gesundheitswesen, Bildung und Infrastruktur abziehen“.

Das sagte der Geistliche Marco Formica aus dem vatikanischen Staatssekretariat am Montag bei einer UNO-Debatte über Sicherheit und Entwicklung in New York. Der Vertreter des Heiligen Stuhls brachte einmal mehr einen Vorschlag des verstorbenen Papstes Franziskus vor, einen globalen Fonds einzurichten, der teilweise durch die „Umleitung von derzeit für Rüstungszwecke vorgesehenen Mitteln“ finanziert werden solle.

„Dieser Fonds könnte einen bedeutenden Beitrag zur Beseitigung von Armut und Hunger sowie zur Förderung der Entwicklung in den am stärksten benachteiligten Regionen der Welt leisten“, beteuerte Formica. „Dies würde einen gerechteren und nachhaltigeren Weg zum Frieden fördern und die Menschenwürde schützen und fördern.“

Der Vatikandiplomat ist aktuell als Nuntiaturrat an der Vatikanvertretung bei den Vereinten Nationen in New York tätig.

