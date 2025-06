Ein Blick ins Weltall

Vatikan: Jugendliche Forscher blicken in die Tiefen des Alls

Die Vatikanische Sternwarte hat am 1. Juni 2025 ihre renommierte Sommerakademie eröffnet. Unter dem Titel „Exploring the Universe with the James Webb Space Telescope: the First Three Years“ (Das Universum mit dem James-Webb-Weltraumteleskop erkunden – die ersten drei Jahre) widmen sich 24 ausgewählte Nachwuchs-Astronominnen und -Astronomen aus 22 Ländern der Erforschung des Kosmos – mit dem Fokus auf die neuesten Erkenntnisse, die das JWST seit seinem Start 2021 geliefert hat.

Lesen Sie auch 17/01/2025 Vatikan-Sternwarte: Nachwuchs-Astronomen blicken ins Universum Seit den ersten beeindruckenden Aufnahmen des James-Webb-Teleskops im Juli 2022 hat die Astronomie eine neue Ära erlebt. Nun werden Studierende aus aller Welt bei einer exklusiven ... Mario Galgano - Vatikanstadt Die internationale Gruppe wurde mit einem feierlichen Abendessen in Castel Gandolfo, dem Sitz der Vatikanischen Sternwarte, empfangen. Am nächsten Morgen begann das vierwöchige wissenschaftliche Programm, das Vorlesungen von führenden Expertinnen und Experten, Projektarbeit, Exkursionen nach Florenz, Orvieto, Subiaco und Ostia Antica sowie praktische Datenanalysen umfasst. Forschung mit Sinn – auch für die Zukunft der Wissenschaft Eiichi Egami von der Universität Arizona, selbst Absolvent der Sommerschule von 1990 und heute Direktor des Programms, betonte in seiner Eröffnungsrede: „Wir erleben gerade eine ganz besondere Ära der Astronomie. Revolutionäre Projekte wie das James-Webb-Teleskop kommen vielleicht ein- oder zweimal pro Jahrhundert vor.“ Egami hob hervor, dass es nicht nur um Wissensvermittlung gehe: „Diese Sommerschule möchte Gemeinschaft fördern, Netzwerke knüpfen und die nächste Generation an Forschenden stärken.“ Der Schwerpunkt liegt auf vier Bereichen, in denen das JWST die Forschung maßgeblich verändert hat: Urlicht und Reionisation; Entstehung und Entwicklung von Galaxien; Sternengeburt und protoplanetare Systeme sowie Planetensysteme und Ursprung des Lebens. Die praxisnahe Arbeit mit echten JWST-Daten steht dabei im Zentrum des Curriculums. Neben Egami unterrichten bekannte Namen wie P. Guy Consolmagno SJ, Direktor der Sternwarte, P. David Brown SJ (Dekanat), sowie Expertinnen und Experten aus Madrid, Caltech, Cambridge und der Schweiz. Ein Projekt des Glaubens und der Wissenschaft Seit 1986 organisiert die Vatikanische Sternwarte alle zwei Jahre diese internationale Akademie, die kostenlos angeboten wird – finanziert durch Spenden über die Vatican Observatory Foundation. Über 400 junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben das Programm bisher durchlaufen und prägen heute das Bild der modernen Astronomie mit. Mit dabei sind dieses Jahr junge Menschen aus Ländern wie Indien, Brasilien, Deutschland, Südafrika, Marokko, Neuseeland, Polen, Argentinien, Kolumbien und Ägypten – eine beeindruckende Zusammensetzung, die der Internationalität der Kirche und der Universalität der Wissenschaft Rechnung trägt. Weitere Informationen Mehr Informationen zur Vatican Observatory Summer School 2025 finden sich auf der offiziellen Website: 🔗 https://www.vaticanobservatory.va/en/component/content/article/voss-2025?catid=23&Itemid=171

📧 Kontakt: director@specola.va / staff@specola.va.