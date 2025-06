Vatikan: Parolin begrüßt Demos gegen Aufrüstung

Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin hat sich hinter den europäischen Protest gegen eine Aufrüstungsspirale gestellt. „Es ist gut, dass es eine allgemeine Mobilisierung gibt, um das Wettrüsten zu verhindern“, sagte er am Samstag am Rande eines politischen Treffens in Rom.

Lesen Sie auch 21/06/2025 Papst würdigt vor Politikern UNO-Erklärung der Menschenrechte Papst Leo XIV. hat die UNO-Menschenrechtserklärung gewürdigt. Bei einer Begegnung mit Politikern im Vatikan an diesem Samstag nannte er den Text auch heute noch relevant.

„Das passt zu dem Appell, den Papst Franziskus in Spes non confundit gemacht hat“, so der Kardinal mit Blick auf die Aufforderung, „die Mittel, die für Waffen verwendet werden, für die Lösung der Hungerprobleme zu verwenden“. In Rom und auch Berlin fanden am Wochenende Großdemonstrationen mit zehntausenden von Menschen gegen Krieg, Gewalt und Aufrüstung statt.

Für eine neue Finanzarchitektur

Parolin bekräftigte das Engagement des Heiligen Stuhles für eine neue Finanzarchitektur zugunsten der ärmsten Länder und die päpstlichen Appelle zu einem Schuldenerlass. „Wir müssen diese Themen weiterverfolgen und dürfen uns nicht nur in besonderen Momenten wie dem Heiligen Jahr darauf konzentrieren“, sagte er. Für Rückzahlungen vorgesehene Mittel sollen laut Vatikan in Aufbau und Entwicklung investiert werden. Außerdem brauche es bei Fragen der Verschuldung Klauseln, die den Klimawandel berücksichtigen, unter dem arme Regionen besonders leiden.

Der Kardinalstaatssekretär äußerte sich am Samstagnachmittag am Rande eines Treffens zum Thema „ökologische Schulden“ auf dem römischen Kapitol. Die Veranstaltung fand im Rahmen des Heilig Jahr-Jubiläums für Regierende statt, bei dem an diesem Wochenende auch Begegnungen der Politikerinnen und Politiker mit Papst Leo vorgesehen sind. In seinem Redebeitrag auf der Konferenz schlug Parolin mehrere Maßnahmen zur Bewältigung der Verschuldung vor, darunter die Reduktion des Konsums des globalen Nordens und Unterstützung der Klimaanpassung armer Nationen.

Papst Leo trifft demnächst Meloni

Parolin bestätigte gegenüber Radio Vatikan, dass Papst Leo vor seinen Sommerferien in Castel Gandolfo die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni treffen will, ein genaues Datum stehe aber noch nicht fest.

(vatican news – mit Infos von Edoardo Giribaldi)