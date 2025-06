Neuer Rektor für den Deutschen Friedhof beim Petersdom

Nach mehr als einjähriger Vakanz hat der Campo Santo Teutonico im Vatikan einen neuen Rektor: Der Paderborner Priester Peter Klasvogt ist rückwirkend zum 15. Juni 2025 in dieses Amt ernannt worden, wie die Deutsche Bischofskonferenz und der Campo Santo an diesem Freitag bekannt gaben.

Klasvogt folgt auf Pfarrer Konrad Bestle, der im vergangenen Jahr in sein Heimatbistum Augsburg zurückgegangen ist. Der Rektor des Campo Santo leitet zugleich auch das dort ansässige Päpstliche Priesterkolleg. Der kleine Gebäudekomplex hinter Vatikanmauern umfasst auch die Kirche Santa Maria della Pietà sowie den Sitz des Römischen Instituts der Görres-Gesellschaft mit angeschlossener Bibliothek.

Peter Klasvogt wurde 1957 in Herford geboren. Nach dem Studium der Katholischen Theologie und Philosophie in Paderborn, Jerusalem und Augsburg empfing er 1984 die Priesterweihe im Erzbistum Paderborn, hieß es in der Mitteilung. Er war als Vikar in Höxter und als geistlicher Begleiter der Gemeindereferenten-Ausbildung tätig. Nach der Theologie-Promotion 1991 verantwortete Klasvogt 1993 bis 2006 die Priesterausbildung im Erzbistum Paderborn als Regens des dortigen Priesterseminars. Danach übernahm er bis heute die Leitung der Katholischen Akademie Schwerte und des Sozialinstituts Kommende in Dortmund.

„Anliegen, die Tradition des Campo Santo als Ort deutscher Geschichte fortzuführen“

Prälat Klasvogt erklärte, es sei ihm ein „Anliegen, die Tradition des Campo Santo als Ort deutscher Geschichte fortzuführen“. Er wolle sich dafür einsetzen, „dass diese einmalige Begegnungsstätte im Schatten von St. Peter auch in Zukunft ihrer Aufgabe als geistliches und kulturelles Zentrum gerecht wird.“ Am Campo Santo sind umfassende Umbauarbeiten geplant, die unter anderem das deutsche Außenamt bezuschusst.

Der Friedhof, der dem Ort seinen Namen gegeben hat

Die für den Campo Santo Teutonico zuständige Erzbruderschaft zur Schmerzhaften Muttergottes freut sich über die Ernennung von Peter Klasvogt. Camerlengo Franco Reale erklärte laut Mitteilung, mit dem Prälaten haben „einen in der Leitung kirchlicher Bildungs- und Tagungshäuser sehr erfahrenen Kandidaten“ gewinnen können. Der neue Rektor habe „sofort ein Gespür für diesen besonderen Ort der Spiritualität und der Wissenschaft sowie für die pastoralen Belange unserer Erzbruderschaft gezeigt“.

Seelsorger, Wissenschaftler, Menschenfreund

In der Deutschen Bischofskonferenz ist der Augsburger Bischof Bertram Meier für den Campo Santo Teutonico zuständig. Er zeigte sich erleichtert, dass die einjährige Vakanz nun beendet ist. Dem neuen Rektor, den Meier als Seelsorger, Wissenschaftler, Menschenfreund und „jemand, der anpackt“ charakterisierte, würden auch „der lange Kontakt zu Rom“ und die internationalen Vernetzungen helfen, das Amt rasch auszufüllen. Auch der Erzbischof von Paderborn, Udo Markus Bentz, der Klasvogt für die Aufgabe in Rom freistellen musste, zeigte sich überzeugt, dass der neue Rektor seine Aufgabe „mit Mut und Pioniergeist anpacken“ werde. Bentz war vergangene Woche in Rom.

Der Campo Santo Teutonico liegt auf dem Territorium der frühmittelalterlichen Schola Francorum auf extraterritorialem Gebiet des heutigen italienischen Staates. Bereits seit dem späten 8. Jahrhundert wird dort ein Friedhof bezeugt, auf dem vor allem Pilger deutscher Sprache bestattet wurden. Papst Leo III. schenkte das Gelände im Jahr 800 Karl dem Großen anlässlich seiner Kaiserkrönung in Rom. Heute gehört es der um 1450 gegründeten Erzbruderschaft zur Schmerzhaften Muttergottes.

Ernannt wird in Abstimmung

Der Rektor des Campo Santo Teutonico wird auf Vorschlag des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz nach Absprache mit dem Vorsitzenden der Österreichischen Bischofskonferenz und dem Vorstand der Erzbruderschaft ernannt, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Die Ernennung erfolge durch den Generalvikar der Vatikanstadt im Einvernehmen mit dem vatikanischen Dikasterium für den Klerus, dem alle Päpstlichen Kollegien zugeordnet sind.

