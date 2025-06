Petersplatz

Vatikan lädt zum „Jubiläum der Regierenden“ nach Rom

Papst Leo XIV. wird am kommenden Sonntag, 22. Juni, mit Politikern aus aller Welt das Mittagsgebet auf dem Petersplatz sprechen. Anlass ist das zweitägige „Jubiläum der Regierenden“, das an diesem Wochenende im Rahmen des Heiligen Jahres 2025 in Rom stattfindet. Das hat der Vatikan am Freitag bekanntgegeben.

An dem internationalen Treffen nehmen politisch Verantwortliche aus allen Ebenen teil, darunter Abgeordnete, Bürgermeister, Regionalräte und Regierungsvertreter aus über 60 Ländern. Eingeladen sind zudem Delegationen religiöser Gemeinschaften und zivilgesellschaftlicher Organisationen. Ziel sei es, so die Veranstalter, „Verantwortung, Dialog und Geschwisterlichkeit" zu fördern. Das Jubiläum beginnt am Samstag um 11 Uhr mit einem Pilgergang durch die Heilige Pforte des Petersdoms. Am Nachmittag folgt eine Konferenz im römischen Rathaus zum Thema „Ökologischer Schuldenerlass". Eröffnet wird die Veranstaltung von Roms Bürgermeister Roberto Gualtieri und dem Präsidenten der Region Latium, Francesco Rocca. Als Hauptredner sprechen Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin und der ehemalige EU-Kommissar und italienische Ministerpräsident Mario Monti. Rahmenprogramm: Russland und Ukraine gemeinsam Den Abschluss des Tages bildet das Konzert „Harmonien der Hoffnung" um 20.30 Uhr auf der Piazza Pio XII, dem Vorplatz zum Petersplatz. Unter den Auftretenden sind der russische Pianist Aleksandr Malofeev und der ukrainische Cellist Aleksey Shadrin, die gemeinsam musizieren. Zudem spielen Brad Mehldau (USA), Gabriela Montero (Venezuela), Francesco Piemontesi (Schweiz), Beatrice Rana (Italien) und Nobuyuki Tsujii (Japan). Am Sonntag sind die Teilnehmenden zum Angelusgebet mit dem Papst auf dem Petersplatz eingeladen. Um 17 Uhr zelebriert Leo XIV. die Abschlussmesse des Jubiläums auf dem Platz vor seiner Kathedrale St. Johann im Lateran, von wo aus er danach auch die Fronleichnamsprozession nach Santa Maria Maggiore leitet. Eine ursprünglich am Sonntagvormitgen angesetzte Liturgie im Vatikan findet nicht statt. Dem Ereignis voraus geht am 20. Juni eine interparlamentarische Konferenz über interreligiösen Dialog, veranstaltet vom italienischen Parlament und der Interparlamentarischen Union (UIP). Titel: „Vertrauen stärken und Hoffnung umarmen für unsere gemeinsame Zukunft". Redner ist unter anderem Kurienerzbischof Rino Fisichella, der Hauptorganisator des Heiligen Jahres; er wirkte in früheren Jahren als Parlamentsseelsorger in Rom. (vatican news - gs)