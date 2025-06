Radioakademie Teil 2: Der neue Papst Leo XIV.

„Der Frieden sei mit euch allen!“: Mit diesen Worten wandte sich Papst Leo XIV. am 8. Mai 2025 um kurz nach 19 Uhr von der Mittelloggia des Petersdoms aus an die Weltöffentlichkeit. 100.000 Menschen waren auf den Petersplatz geströmt, um den neuen Papst zu begrüßen. Wir lassen die ersten Schritte seines Pontifikates Revue passieren.

Angefangen mit besagter Ansprache, die dem ersten Segen des neuen Papstes für die Weltöffentlichkeit vorausging, und in der einige Weichen für das neue Pontifikat bereits aufscheinen: Eine klare Friedensbotschaft und ein Papst, der sich als Augustiner und Ordensmann vorstellte, eine Lanze für die Synodalität brach, ein paar sehr persönlich wirkende Worte auf Spanisch an sein ehemaliges Bistum in Peru richtete – ein englisches Wort kam in seiner Ansprache überraschend gar nicht vor, obwohl Englisch seine Muttersprache ist - und seines Vorgängers Franziskus gedachte.

Viele Termine

Doch danach ging es mit den Terminen des ersten US-amerikanischen Papstes Schlag auf Schlag. Am Freitag, dem Tag nach der Wahl, feierte Leo im beeindruckenden Rahmen der Sixtinischen Kapelleeine Messe mit den Kardinälen, die ihn am Vortag gewählt hatten. Und am Samstag dann ein Arbeitstreffen mit dem Kardinalskollegium, bei dem viele Anliegen auf den Tisch kamen und auch einige Wünsche an den neuen Papst herangetragen wurden – unter anderem das Anliegen, dass das Kardinalskollegium öfter zu Arbeitssitzungen zusammentreten sollte, als dies in der Vergangenheit der Fall war.

Die erste Messe mit den Kardinälen

Nach diesem ersten Arbeitstreffen dann am Nachmittag auch die erste Überraschung: Ein unangekündigter Ausflug an die Marien-Wallfahrtsstätte Genazzano bei Rom, die Robert F. Prevost seit jeher besonders am Herzen liegt, ein Gebet vor dem dort verehrten Gnadenbild und eine kurze Ansprache für die versammelten Gläubigen, bevor er nach einem Abstecher in die Marienkirche Santa Maria Maggiore, in der sein direkter Vorgänger im Papstamt, Franziskus, begraben liegt, in den Vatikan zurückkehrte.

Papst Leo in Genazzano (@Vatican Media)

Am nächsten Tag, Sonntag, 11. Mai 2025, dann eine frühe Messe in den Vatikanischen Grotten an den Gräbern seiner Vorgänger und das erste sonntägliche Mittagsgebet, dann am Montag darauf die erste öffentliche Audienz für die über 4000 Medienschaffenden, die in den Tagen zwischen Papsttod und Habemus Papam aus Rom berichtet haben.

Die Audienz für die Medienschaffenden (@Vatican Media)

Erste Schritte

In der zweiten und dritten Folge unserer Radioakademie zu den Anfängen des Pontifikates, zusammengestellt von Christine Seuss, erinnern wir uns nochmals an diese ersten Schritte des Papstes, weiter geht es dann auch mit einigen Reaktionen von langjährigen Wegbegleitern dieses Papstes, der in seiner Vergangenheit als Missionar, Seelsorger und Kurienleiter in drei Erdteilen Spuren hinterlassen hat.

