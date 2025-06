Vatikan ruft zu Online-Spenden für den Peterspfennig auf

Der Vatikan hat die Katholiken in aller Welt zu Spenden für den Papst und seinen Dienst aufgerufen. Die weltweite Kollekte des sogenannten Peterspfennigs findet in den meisten Diözesen weltweit auch in diesem Jahr am letzten Sonntag im Juni statt, der zugleich als Hochfest der Heiligen Petrus und Paulus begangen wird.

In dem am Mittwoch vom Vatikan verbreiteten Aufruf heißt es, der Beitrag zum Peterspfennig sei eine „Geste der Gemeinschaft und der Teilhabe an der Mission des Papstes". Diese bestehe in der Verkündigung des Evangeliums, der Förderung des Friedens und der Verbreitung der christlichen Nächstenliebe. Eigens wird auf die Möglichkeit verwiesen, über die vatikanischen Internetseiten online zu spenden. „Wie jedes Jahr trägt jede Spende, ob groß oder klein, zur Unterstützung des Papstes in seinem Dienst und bei seinen karitativen Aktivitäten bei", heißt es in dem Aufruf. Die Einnahmen des Vatikans aus dem Peterspfennig schwanken von Jahr zu Jahr erheblich. In früheren Jahrzehnten kamen teilweise mehr als 80 Millionen Euro zusammen, nach der Corona-Pandemie lagen die Einnahmen bei rund 50 Millionen Euro. Rund ein Viertel der Spenden kommen traditionell aus den USA. Wichtige Spender-Länder sind ferner Italien und Brasilien. (kap – skr)