Radioakademie: Der neue Papst Leo XIV., Teil 4

In der 4. Folge unserer Radioakademie schauen wir uns Papst Leos erste öffentliche Audienz, nämlich die Audienz für die Medienschaffenden am 12. Mai 2025, etwas genauer an und begleiten den neuen Papst bis zur feierlichen Messe zum Pontifikatsbeginn am 18. Mai 2025.

Lesen Sie auch 12/05/2025 Papst Leo: Für eine „Entwaffnung der Worte“ Der neue Papst Leo XIV. ruft zu einer „Entwaffnung“ im Bereich der Kommunikation und der Medien auf. „Wir müssen Nein sagen zum Krieg der Worte und Bilder, wir müssen das Paradigma ...

Am Montag nach seiner Wahl, am 12. Mai 2025, empfing er die rund 4000 Medienschaffenden, die in den die in den Tagen zwischen dem Tode von Papst Franziskus, dem Konklave und dem anschließenden „Habemus Papam“ aus Rom berichtet haben, in der Audienzhalle.

Dabei nahm er das Bild von einem entwaffneten und entwaffnenden Frieden auf, von der er schon in seiner ersten Ansprache auf der Mittelloggia des Petersdoms sprach – und münzte es um, indem er die Medienleute zu einer „Entwaffnung“ im Bereich der Kommunikation und der Medien aufrief. „Wir müssen Nein sagen zum Krieg der Worte und Bilder, wir müssen das Paradigma des Krieges ablehnen!“, sagte er.

Auch das erste Treffen mit den beim Heiligen Stuhl akkreditierten Diplomaten fällt in diese erste Woche. Dabei gab Papst Leo XIV. den Diplomaten aus aller Welt mit, dass „Frieden, Gerechtigkeit und Wahrheit“ die Säulen der Diplomatie des Heiligen Stuhls seien.

Treffen mit den beim Heiligen Stuhl akkreditierten Diplomaten (@Vatican Media)

Lesen Sie auch 18/05/2025 Amtseinführung für Leo XIV.: „Brüder und Schwestern, dies ist die Stunde der Liebe!" Mit einer Messe auf dem Petersplatz hat an diesem Sonntag das Pontifikat von Papst Leo XIV. begonnen. Der erste US-Amerikaner auf dem Stuhl Petri warb für eine geeinte Kirche als ...

Und nach der intensiven ersten Woche war es dann soweit: Die große Messe zum Pontifikatsbeginn am 18. Mai, mit der auch unsere Betrachtung der ersten Schritte von Leo XIV. endet. In der fünften und letzten Folge in der kommenden Woche lassen wir dann noch Weggefährten des neuen Papstes zu Wort kommen: erste Reaktionen, Glückwünsche und Berichte über seine früheren Zeit als Bischof und Generaloberer der Augustiner.

Alles auf CD und in unserer Sonntagabend-Sendung

Falls Sie alle Folgen der mehrteiligen Radioakademie in Ruhe nachhören möchten: Wir schicken Ihnen gerne nach Ausstrahlung aller Folgen eine CD mit der ganzen Serie zu. Ihre Spende kommt dem kirchlichen Dienst von Radio Vatikan zugute. Bestellen können Sie die CD per Mail an: cd@vaticannews.de – unser Freundeskreis versendet aus Deutschland. Jeweils am Sonntagabend um 18 Uhr auf unserem Webradio-Kanal und um 20.20 Uhr über die traditionellen Ausstrahlungswege zu hören.

Mehr zum Freundeskreis

Vergelt`s Gott an den Freundeskreis an dieser Stelle auch nochmals für das Engagement und die vielfältige Unterstützung unserer Arbeit. Wer mehr zum Verein „Freunde von Radio Vatikan“ wissen möchte: Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt. Neben dem Vorsitzenden Ludwig Waldmüller sind Marco Chwalek und Hans-Werner Lichter ehrenamtlich im Vorstand, sie unterstützen uns zum Beispiel tatkräftig mit dem Druck, Verpacken und Versand der CDs mit unseren Radioakademien. Aber auch Postkarten und Gedenkbilder organisiert der Verein, der unsere Arbeit auf verschiedenste Weise unterstützt. Wer Mitglied werden möchte oder mehr wissen will: Am einfachsten ist es, Sie schreiben eine Mail an den Vorstand. Die Mail-Adresse lautet: vorstand@radiovatikan.de

(vatican news - cs)