Der neue Papst Leo XIV. : Teil 3 unserer Radioakademie im Juni

Nur kurz zuvor hatte sie ihn aus ihrem Kreis zum Papst gewählt: Papst Leo XIV. und die Kardinäle haben sich schon am 10. Mai, zwei Tage nach der Wahl, in einem Arbeitstreffen über die dringendsten Anliegen verständigt. Eines davon: Öfters zu Beratungen zusammenzukommen, als dies in der Vergangenheit der Fall war. Diese und weitere erste Schritte des neuen Papstes beleuchten wir im 3. Teil unserer Radioakademie zu Beginn des Pontifikates.

Bei besagter Sitzung mit den Kardinälen erläuterte Leo XIV. auch genauer die Beweggründe, aus denen er gerade diesen Papstnamen gewählt hatte. Eine bedeutende Rolle spielte dabei Leo XIII., der Papst, dessen Enzyklika Rerum Novarum als Grundlage der kirchlichen Soziallehre gilt – und der das diplomatische Wirken des Vatikans nach Verlust des territorialen Kirchenstaates völlig neu aufstellen musste. Als eine der Hauptherausforderungen, die er unter dieser Prämisse angehen wollte, nannte Prevost die Soziale Frage mit einem besonderen Verweis auf die Herausforderungen der Künstlichen Intelligenz. Wie es Pressesprecher Bruni noch am Abend der Papstwahl ausdrückte, sei der Name ein „klarer Bezug zu Männern und Frauen und ihrer Arbeit, auch in Zeiten der künstlichen Intelligenz“.

Papst Leo XIII. - Vorbild für die Namenswahl von Leo XIV.

Nach dem Arbeitstreffen mit den Kardinälen am Samstag gab es dann am Nachmittag auch den ersten unangekündigten Ausflug dieses Pontifikates, nämlich nach Genazzano, eine Marienwallfahrtsstätte in der Nähe von Rom, die ihm schon als Generaloberer der Augustiner und später dann als Präfekt des Bischofsdikasteriums besonders am Herzen lag. Geweiht ist das Heiligtum der „Mutter vom Guten Rat“ – nach der auch die Heimatprovinz des Augustiners Prevost in Chicago benannt ist und die generell im Augustinerorden sehr verehrt wird. Auch die Wallfahrtsstätte bei Rom ist den Augustinern anvertraut und weist darüber hinaus einige interessante Bezüge zu Leo XIII. auf, zu dem Papst also, der Leo XIV. eigener Aussage nach zu seiner Namenswahl inspiriert hatte.

Mit großer Spannung wurde auch das erste Mittagsgebet des neuen Papstes erwartet. Am 12. Mai 2025, nach einer frühen Messe in den Vatikanischen Grotten, war es dann soweit. Und Leo XIV. enttäuschte nicht, sondern setzte auch an dieser Stelle einen flammenden Appell für Frieden ab. Eine Linie seines Pontifikates, die er bereits in seiner allerersten Ansprache auf der Mittelloggia des Petersdoms deutlich gemacht hatte, als er die über 100.000 auf dem Petersplatz versammelten Menschen - neben den unzähligen Menschen, die über die Fernsehbildschirme folgten - mit dem Friedensgruß angesprochen hatte.

Über diese und andere Gesten des neuen Papstes sprechen wir in der dritten Folge unserer Radioakademie für den Monat Juni 2025, bei uns im Abendprogramm am Sonntag und 24 Stunden auf Podcast verfügbar.

