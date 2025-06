Gedenkbildchen von Papst Leo XIV.: Bei uns bestellen

Nicht nur die offiziellen Gedenkbildchen des neuen Papstes Leo XIV., sondern auch die Sonderausgaben des Osservatore Romano zum „Habemus Papam“ und mit der Todesnachricht von Papst Franziskus vergangenen Ostermontag (21. April 2025), Gebetsbilder von Papst Franziskus und weitere Artikel... Wie und was Sie bestellen können, erfahren Sie hier.

Osservatore Romano: Sondereditionen bei uns

Die Vatikanzeitung L'Osservatore Romano hatte zum Tod von Papst Franziskus eine Sonderedition gedruckt. Die italienische Ausgabe, deren Auflage mittlerweile bei rund hunderttausend Exemplaren liegt, wurde auch beim Requiem für Papst Franziskus und anderen Veranstaltungen zum Gedenken an den verstorbenen Pontifex verteilt.

Unsere Freunde von Radio Vatikan haben sich einige der Sonderausgaben sichern können und bieten sie für unsere Leser- und Hörerschaft an. Ebenso haben wir die Sonderausgaben der offiziellen Vatikanzeitung im Programm, die zum „Habemus Papam“ am 8. Mai 2025 gedruckt wurden, als der Name des neuen Papstes verkündet wurde.

Beide Ausgaben können Sie sowohl in der italienischen als auch in der deutschen Version bestellen.

Gedenkbildchen

Darüber hinaus gibt es bei uns Gedenkbildchen sowohl für den verstorbenen Pontifex Franziskus, Benedikts, als auch Gebetsbildchen des neuen Papstes Leo XIV. in zwei verschiedenen Versionen. Eine ist die Version, die direkt nach der Wahl durch das liturgische Amt verteilt wurde und auf der Leo in der italienischen Variante seines Namens, „Leone“, unterzeichnet hat. Die offizielle Version, auf der Leo komplett Weiß trägt, ist mit der lateinischen Version „Leo“ unterzeichnet.

Das schlichte und ergreifende Grab von Franziskus in seiner Lieblingskirche Santa Maria Maggiore in Rom ist auf einer der Postkarten abgebildet, die wir ebenfalls bereitgestellt haben. Es gibt auch weitere Motive. All diese Artikel können Sie bei unserem Freundeskreis bestellen.

Ordensfrauen mit einer Kopie des Osservatore Romano

SO BESTELLEN SIE

Ihrer Anfrage legen Sie eine eindeutige Liste bei, welche Artikel Sie gerne zugesandt bekämen. Außerdem brauchen wir für die Bestellung der Kärtchen einen an Sie selbst rückadressierten Umschlag im Format C6 oder - im Fall einer Bestellung der Vatikanzeitung Osservatore Romano – im Format C4 bei, der mit dem regulären, in Deutschland gültigen Porto von mindestens 0,95 Euro (C6) beziehungsweise 1,80 Euro (C4) frankiert ist. Je nach Bestellmenge bitte auch das Porto anpassen. Gerne dürfen Sie auch eine Spende beilegen, mit der die Arbeit der RV-Redaktion direkt unterstützt wird.

Wenn Sie in Österreich oder der Schweiz wohnen, dann bitte KEIN Porto aufkleben, sondern am besten eine Spende beilegen, die auch die zusätzlichen Portokosten berücksichtigt.

Wohin mit dem Brief?

Den Brief können Sie an

Radio Vatikan

Olbarg 2

D-24145 Kiel

schicken.

Sonder-CDs

Neben den genannten Artikeln versenden unsere Freunde bei Interesse auch Sonder-CDs. Unsere neueste Sendereihe zu Papst Leo XIV. befasst sich mit den ersten Schritten des neuen Papstes im Amt. Außerdem haben wir CDs mit Beiträgen von Papst Franziskus, die wir im Gedenken an den argentinischen Pontifex neu herausgeben.

Weitere Informationen können Sie bei unserem Freundeskreis von Radio Vatikan unter der Mail cd@vaticannews.de erfragen; mit den Spenden, die Sie ihrem Brief beilegen, unterstützen Sie die Arbeit unserer Redaktion. Vielen Dank!

BITTE BEACHTEN SIE:

Wegen des großen Interesses kann der Versand der angeforderten Artikel etwas dauern. Wir bitten um Verständnis und ein wenig Geduld! Danke.