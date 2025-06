Papst Leo live bei uns am Samstag

Papst Leo empfängt am Samstagvormittag die Teilnehmenden der Wallfahrt der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche in Audienz. Wir übertragen live auf Deutsch ab ungefähr 12.30 Uhr.

Am Sonntag, den 29. Juni, übertragen wir am 9:30 Uhr live auf Deutsch die Papstmesse mit der Auferlegung der Pallien an die neuen Metropolitan-Erzbischöfe sowie zu Mittag das Angelusgebet.

