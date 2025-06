Nizäa-Tagung: „Konzilsjubiläum drängt zu mehr Kircheneinheit“

Rund 250 Teilnehmende aus aller Welt und zahlreichen Kirchen kommen bis Samstag in Rom zusammen, um das 1.700-Jahr-Jubiläum des Konzils von Nizäa für theologische, kirchenhistorische und ökumenische Beratungen zu nutzen.

Lesen Sie auch 28/05/2025 Seewald: „Nizäa ist Einheitspunkt der Christen“ Der deutsche Dogmatiker Michael Seewald betont die Bedeutung des Konzils von Nizäa, das vor 1.700 Jahren zusammengetreten ist. Das Konzil, das im Jahr 325 ein ausführliches ...

Die Tagung unter dem Generalthema „Nizäa und die Kirche für das dritte Jahrtausend“ findet an der Päpstlichen Universität St. Thomas von Aquin (Angelicum) statt. Das Konzil von Nizäa sei von bleibender Bedeutung für Kirche und Ökumene und habe bleibende Relevanz für die christliche Ökumene, „die in der gemeinsamen Bekehrung aller Christen und Kirchen zu Jesus Christus liegt“, so Kardinal Kurt Koch - der Präfekt des vatikanischen Dikasteriums für die Ökumene hielt die Eröffnungsrede.

Die Wiederbelebung des Bekenntnisses zu Jesus Christus sei eine dringende Aufgabe, die in ökumenischer Gemeinschaft angegangen werden müsse, sagte Koch. Die Ökumene könne nur dann glaubwürdig vorankommen, „wenn die Christen zur Quelle des Glaubens zurückkehren, die Jesus Christus ist“.

„Ein wichtiges Beispiel der Synodalität für heute“

Das Glaubensbekenntnis des Konzils von Nizäa sei das Ergebnis eines gemeinsamen, synodalen Ringens der Bischöfe um eine orthodoxe und theologisch angemessene Formulierung des christlichen Glaubens und damit auch für heute ein wichtiges Beispiel für Synodalität. Der Präfekt des vatikanischen Ökumene-Dikasteriums erinnerte an Papst Franziskus, für den die Vertiefung und Weiterverfolgung des Weges der Synodalität das sei, „was Gott von der Kirche des dritten Jahrtausends erwartet, und dass sie reiche Auswirkungen auf die Ökumene hat“.

Der Kurienkardinal nahm in seinem Grußwort auch zur Frage des Ostertermins Stellung. Papst Franziskus habe wiederholt die Bereitschaft der katholischen Kirche bekräftigt, ein einheitliches Datum für Ostern zu akzeptieren, und der 1700. Jahrestag des Konzils von Nizäa biete eine einzigartige Gelegenheit, diese Frage erneut zu erörtern und ein gemeinsames Datum für die Feier des Osterfestes im Geiste der ökumenischen Gemeinschaft zu finden.

Lesen Sie auch 20/05/2025 Warum das Konzil von Nizäa heute noch wichtig ist Mit einem Studientag in Rom hat die Internationale Theologische Kommission an diesem Dienstag ihr Dokument zum Konzil von Nizäa offiziell vorgestellt.

Der Leitgedanke bei der Suche nach einem gemeinsamen Osterdatum besteht darin, eine einheitliche Feier anzustreben, ohne neue Spannungen oder Spaltungen innerhalb der ökumenischen Gemeinschaft zu verursachen, so Koch. Er zeigte sich überzeugt: „Eine gemeinsame Osterfeier wäre ein glaubwürdigeres Zeugnis für die tiefe Überzeugung des christlichen Glaubens, dass Ostern das zentrale und wichtigste Fest der Christenheit ist.“

Prophetisch und relevant

Einen zweiten eröffnenden Vortrag hielt der griechisch-orthodoxe Metropolit Job (Getcha). Er sagte u.a. wörtlich: „Die Beschlüsse des Konzils von Nizäa, die vor als 1.700 Jahren gefasst wurden, sind auch heute noch prophetisch und für die gesamte christliche Welt relevant, da sie die Bedeutung der christlichen Einheit und die Notwendigkeit einer gemeinsamen Feier des Osterfestes unterstreichen.“

Lesen Sie auch 22/05/2025 Orthodoxe Kirchen würdigen Nizäa Orientalisch-orthodoxe Kirchen haben bei einem Kongress in Kairo das erste Ökumenische Konzil von Nizäa gewürdigt.

Veranstalter der Tagung sind das Ökumene-Institut der Päpstlichen Universität St. Thomas von Aquin (Angelicum) und die Internationale orthodoxe theologische Vereinigung IOTA. Das Symposion steht zudem unter der Schirmherrschaft des vatikanischen Ökumene-Dikasteriums. Papst Leo XIV. wird die Tagungsteilnehmenden am Samstag, 7. Juni, in Audienz empfangen.

(kap – sk)