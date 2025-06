Luigi Carbone wird neuer Gesundheitsdirektor im Vatikan

Luigi Carbone, bislang Vizedirektor und behandelnder Arzt von Papst Franziskus, wird ab dem 1. August die Leitung der Direktion für Gesundheit und Hygiene des Vatikanstaates übernehmen.

Mit Wirkung zum 1. August 2025 hat Papst Leo XIV. den italienischen Arzt Luigi Carbone zum neuen Direktor der Direktion für Gesundheit und Hygiene des Governatorats des Vatikanstaates ernannt. Diese wichtige Behörde ist zuständig für den Schutz der öffentlichen Hygiene und die medizinische Versorgung im Hoheitsgebiet des Kirchenstaates.

Begleitete Papst Franziskus als Arzt

Carbone ist kein Unbekannter in den vatikanischen Gesundheitskreisen. Er war bereits als Vizedirektor in derselben Direktion tätig und erlangte zudem Bekanntheit als behandelnder Arzt von Papst Franziskus, den er während dessen Krankheiten betreute. Seine Ernennung zum Leiter dieses zentralen Bereichs, nur wenige Wochen nach dem Beginn des Pontifikats von Leo XIV., deutet auf das Vertrauen des neuen Papstes in Carbonis Expertise und seine bisherige Arbeit hin.

Generationenwechsel

Luigi Carbone tritt die Nachfolge von Professor Andrea Arcangeli an, der die Direktion seit dem 1. August 2020 leitete und in diesem Monat sein 70. Lebensjahr vollendet. Der Generationswechsel an der Spitze des vatikanischen Gesundheitswesens könnte auch neue Impulse für die medizinische Versorgung und die hygienischen Standards im Vatikan mit sich bringen.

Die Direktion für Gesundheit und Hygiene spielt eine entscheidende Rolle für das Wohlergehen der Bewohner und Mitarbeiter des Vatikanstaates sowie der zahlreichen Pilger und Besucher. Die Ernennung eines erfahrenen Mediziners, der zudem das Vertrauen des Vorgängerpapstes genoss, signalisiert die Kontinuität und Professionalität in einem Bereich, der für die Funktionsfähigkeit des Vatikans von grundlegender Bedeutung ist.

(vatican news - mg)