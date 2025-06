Italien: Für ein „Friedens-Ministerium“

Katholische Verbände schlagen der italienischen Politik die Einrichtung eines eigenen Ministeriums für Frieden vor. Es gelte, einer Friedens- und Abrüstungspolitik einen „stabilen, institutionellen Rahmen“ zu geben.

Das schreiben sie in einer gemeinsamen Erklärung, in der sie für nächsten Dienstag einen Aktionstag in Rom ankündigen. Friede sei „ein politisches und demokratisches Projekt“, und ein solches Projekt verlange nach Organisation. „Ein Friedensministerium wäre ein Bezugspunkt für eine Politik der Erziehung zum Frieden, der internationalen Kooperation und der Abrüstung“.

Die Erklärung zitiert aus der Enzyklika „Fratelli tutti“ des verstorbenen Papstes Franziskus. Bei den katholischen Verbänden handelt es sich um Italiens Katholische Aktion, den Verband christlicher Arbeiter, die Gemeinschaft Johannes XXIII. und die Stiftung Fratelli tutti.

(vatican news – sk)