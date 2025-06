Papst Leos Zeit in Peru: Große Film-Doku von Vatican News

Robert Francis Prevost – Papst Leo XIV. – ist in Chicago geboren, aber er hat Jahrzehnte seines Lebens in Peru verbracht. Diese prägende Zeit des neuen Papstes beleuchtet eine Film-Doku von 45 Minuten aus unserem Haus.

„León de Perú" (Leo von Peru) zeichnet den Weg des am 8. Mai zum Kirchenoberhaupt gewählten Robert Francis Prevost in dem lateinamerikanischen Schwellenland nach. Der Augustinerpater wirkte dort als Missionar und 2015 bis Anfang 2023 als Bischof, in der nordperuanischen Diözese Chiclayo mit vielen Indigenen.



Bereits bei seiner ersten Ansprache nach seiner Wahl auf der Mittelloggia des Petersdoms sprach Papst Leo einige Sätze auf Spanisch und grüßte die Menschen in Peru, „wo ein gläubiges Volk seinen Bischof begleitet, seinen Glauben geteilt und so viel gegeben hat, um eine treue Kirche Jesu Christi zu bleiben“, wo das frisch gewählte Kirchenoberhaupt sagte. Die Wertschätzung des Papstes für Peru zeigt sich auch daran, dass sowohl seine Köchin als auch sein Privatsekretär aus diesem Land stammen.



Für den Film besuchten drei Redakteure von „Vatican News" die ehemaligen Wirkungsstätten von Pater Prevost in Chulucanas, Trujillo, Lima, Callao und Chiclayo und sprachen mit Weggefährten über das Wirken des heutigen Papstes. In die Doku eingeflossen sind auch Fotos und Filmaufnahmen aus dieser Zeit.

Verfügbar ist der Film vorerst auf Spanisch, Englisch und Italienisch, eine Fassung mit deutschen Untertiteln ist für nächste Woche geplant.

(vatican news – gs)