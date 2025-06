Gänswein: Versöhnung mit Papst Franziskus am Grab vollendet

Laut Erzbischof Georg Gänswein sind er und der im April gestorbene Papst Franziskus nicht im Streit auseinandergegangen. Der langjährige Privatsekretär von Papst Benedikt XVI. und nunmehrige Nuntius im Baltikum besuchte kürzlich auch das Gab von Franziskus in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom.

Zwar sei es nicht immer ganz einfach gewesen, doch seien bestimmte Schwierigkeiten und Spannungen bereits Anfang 2024 gelöst worden, so Gänswein in einem am Montag in Rom veröffentlichten Interview des katholischen Mediennetzwerks EWTN auf Deutsch. Bei seinem Rombesuch anlässlich des ersten Todestages seines früheren Chefs sei er auch mit Franziskus zusammengetroffen. Diese kurze Audienz sei „sozusagen der Moment des Entspannungsprozesses" gewesen, so Gänswein.

Seine spätere Ernennung zum Papstbotschafter im Baltikum sei sicherlich eine Frucht davon. Einige Monate später folgte eine weitere „sehr herzliche" Audienz, nun als Nuntius. „Das ist so ein Dreischritt, der auch mir den inneren Frieden wieder geschenkt hat", sagte Gänswein.

Vergangene Woche reiste der 68-Jährige erneut in den Vatikan, um an einem Treffen aller Papstbotschafter mit dem neuen Papst Leo XIV. teilzunehmen. Zu dieser Gelegenheit besuchte er auch Franziskus' Grab in der Papstbasilika Santa Maria Maggiore. Dort habe Gänswein ein Gebet gesprochen, „das hat die Versöhnung dann auch vollendet".

Der aus dem Schwarzwald stammende Gänswein hatte Papst Benedikt auch in seiner Zeit als emeritierter Papst begleitet. Kurz nach Benedikts Tod erschien im Januar 2023 ein Buch Gänsweins mit dem Titel „Nichts als die Wahrheit", in dem der deutsche Erzbischof seine Zeit an der Seite Benedikts Revue passieren ließ. Franziskus schickte Gänswein danach ohne feste Aufgabe in sein Heimatbistum Freiburg. Nach einem knappen Jahr ernannte er den ausgebildeten Kirchenrechtler am 24. Juni 2024 zum Apostolischen Nuntius in Litauen, Estland und Lettland mit Sitz in Vilnius.

(kna / vatican news – gs)