Schweizer berät Heiligen-Dikasterium

Beim Bearbeiten von Dossiers zu möglichen Selig- oder Heiligsprechungen spricht künftig ein Schweizer mit.

Lesen Sie auch 21/06/2025 Papst: Kultur gegen Missbrauch in Kirche verankern – Dank an mutige Journalisten Ein energischer Appell gegen jede Form von Missbrauch, sei dieser sexueller Art oder Missbrauch von Macht oder des Gewissens, kommt von Leo XIV. in einem Beitrag, den er anlässlich ...

Der Papst ernannte an diesem Samstag René Roux zum Konsultor seines Dikasteriums für Selig- und Heiligsprechungen. Der Geistliche ist Rektor der Theologischen Fakultät in Lugano in der Schweiz. Roux stammt aus dem Aostatal, ist Spezialist für die Theologie der Kirchenväter, hat u.a. in Erfurt gelehrt und gehört zur Ökumene-Kommission der Schweizer Bischofskonferenz.

Außer Roux machte Leo XIV. auch zwei Frauen zu Konsultoren am selben Dikasterium; beide sind Italienerinnen und unterrichten in Rom, eine der beiden gehört einem Orden an.

(vatican news – sk)