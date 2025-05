Weißer Rauch in Rom: Was jetzt bis zum „Habemus Papam“ geschieht

Wenn aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle weißer Rauch aufsteigt, erfährt die Welt: Ein neuer Papst ist gewählt. Wer es ist, wird erst rund eine Stunde später klar, beim „Habemus Papam“ auf der Mittelloggia des Petersdoms. Was geschieht in dieser Stunde in der Sixtinischen Kapelle, dem Wahlort?

Lesen Sie auch 06/05/2025 Schönborn: Dynamik im Konklave „entsteht in sehr kurzer Zeit“ Kardinal Christoph Schönborn hat bei den beiden Papstwahlen von 2005 und 2013 in der Sixtinischen Kapelle eine außerordentlich rasche geistliche Dynamik unter den Kardinälen ... 06/05/2025 Das Konklave: Was geschieht? Alessandro Di Bussolo und Gudrun Sailer - Vatikanstadt Das Annahmeritual Ein halber Schritt zurück im Ablauf: Sobald ein Kardinal in der Sixtina die notwendige Zweidrittelmehrheit erreicht hat, ist die Wahl nach Kirchenrecht gültig. Bindend wird sie mit der Annahme durch den Gewählten. Der ranghöchste Kardinal – falls dieser selbst zum Papst gewählt wurde, der zweithöchste – fragt den Gewählten auf Latein: „Nimmst du deine kanonische Wahl zum Papst an?“ Mit der Annahme ist der Gewählte unmittelbar Bischof von Rom und damit Papst. Danach wird er gefragt, wie er sich nennen möchte. Der päpstliche Zeremonienmeister, der an dieser Stelle als Notar fungiert, stellt ein Dokument aus, das die Annahme und den gewählten Papstnamen bezeugt. Mit der Annahme der Wahl durch den neuen Papst endet das Konklave. Ab diesem Moment dürfen der Substitut des Staatssekretariats, der Außenminister des Heiligen Stuhls und der Präfekt des Päpstlichen Hauses in die Sixtina eintreten, um sich mit dem Papst über die in diesem Moment relevanten Angelegenheiten abzustimmen. Die Kammer der Tränen, Nebenraum der Sixtinischen Kapelle (ANSA) Weißer Rauch und die „Kammer der Tränen“ Nach dem Annahmeritual werden alle Stimmzettel, Wahlunterlagen und Aufzeichnungen der Kardinäle verbrannt, zusammen mit einer Kartusche, die für die richtige Farbe des Rauchs sorgt. Die weiße Rauchfahne über der Sixtina zeigt der Welt an: Ein neuer Papst ist gewählt. Während Gläubige und Neugierige auf den Petersplatz strömen, betritt der Gewählte die der Sixtina angeschlossene Sakristei, die sogenannte „Kammer der Tränen“. Dort legt er mit Hilfe des Zeremonienmeisters die Kardinalsgewänder ab, zieht eines der drei vorbereiteten weißen Papstgewänder an und bleibt einige Minuten im persönlichen Gebet. Sixtina, vor der Papstwahl (ANSA) Die erste Zeremonie: Huldigung und „Te Deum“ Zurück in der Sixtina nimmt der neue Papst – so das Protokoll - auf der Kathedra Platz, dem Lehrstuhl des Bischofs von Rom. Der ranghöchste Kardinalbischof, zugleich Leiter der Papstwahl, begrüßt ihn. Dann verkündet der Kardinalprotodiakon – er wird wenig später der Welt die Wahl des Papstes verkünden – einen Abschnitt aus dem Evangelium, etwa „Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen“ oder „Weide meine Schafe“. Dann spricht der ranghöchste unter den Kardinalpriestern ein Gebet für den neuen Bischof von Rom. Danach kommen alle Kardinäle einzeln nach vorn, um dem Papst zu huldigen und ihm Gehorsam zu versprechen. Zum Abschluss singen Papst und Kardinäle alle gemeinsam das „Te Deum“, den feierlichen lateinischen Lob- und Dankgesang der Kirche, der Papst stimmt ihn an. Die Mitteltür führt auf die Mittelloggia des Petersdoms, dem Ort des "Habemus Papam" (ANSA) Stilles Gebet und öffentlicher Auftritt Bevor Kardinalprotodiakon Dominique Mamberti auf die Loggia der Petersbasilika tritt und das „Habemus Papam“ („Wir haben einen Papst“) sowie den Namen des neuen Papstes verkündet, sammelt dieser sich kurz in der nahegelegenen Paulinischen Kapelle; von hier aus war die Prozession zum Einzug ins Konklave gestartet. In der Kapelle betet der Papst still vor dem Allerheiligsten. Erst dann geht er auf die Segnungsloggia des Petersdoms, begrüßt das versammelte Volk und erteilt seinen ersten apostolischen Segen „Urbi et Orbi“. (vatican news – gs) Danke, dass Sie diesen Artikel gelesen haben. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, können Sie hier unseren Newsletter bestellen.