Traf am Samstag Erzbischof Gallagher (rechts): Vizepräsident Constantino Chiwenga (mittig) (@VATICAN MEDIA)

Vatikan: Simbabwes Vizepräsident zu Besuch

Die politische und sozioökonomische Lage in Simbabwe sowie staatlich-kirchliche Kooperationen im Bereich Bildung und Gesundheit in dem südafrikanischen Land waren Thema bei einem Besuch des simbabwischen Vizepräsidenten am Samstag im Vatikan.

Der simbabwische Politiker und ehemalige Armeegeneral Constantino Guveya Dominic Nyikadzino Chiwenga wurde am Morgen im vatikanischen Staatssekretariat von Erzbischof Paul Richard Gallagher, dem Sekretär für die Beziehungen zu Staaten und internationalen Organisationen, empfangen. Dialog und Versöhnung Neben den Themen Politik, Sozioökonomie, Bildung und Gesundheit sei es weiter um „regionale und internationale Fragen" gegangen, „wobei die Bedeutung der Förderung des Dialogs und der Versöhnung zwischen den Völkern hervorgehoben wurde", teilte der Vatikan mit. Das Gespräch sei „herzlich" verlaufen, die Beziehungen zwischen dem Heiligen Stuhl und der Republik Simbabwe seien „gut". Simbabwes Bevölkerung hat mit Armut und dem Klimawandel zu kämpfen, die wirtschaftliche Lage ist angespannt. Die katholische Kirche spielt eine wichtige Rolle im Bereich Bildung und Gesundheit. Gut acht Prozent der 16,3 Millionen Einwohner sind katholisch. Fortschritte im Bereich Lebensschutz gab es Ende 2024 mit der offiziellen Abschaffung der Todesstrafe durch Unterzeichnung eines entsprechenden Gesetzes. Vizepräsident Chiwenga war bereits in der vergangenen Woche zur Beisetzung von Papst Franziskus angereist und absolvierte seitdem verschiedene Besuche. (vatican news – pr)

