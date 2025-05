Das Konklave beginnt: Was geschieht?

Am Mittwoch, dem 07. Mai, beginnt das Konklave zur Wahl eines neuen Papstes. Im Vatikan und bei den Kardinälen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. In der Apostolischen Konstitution Universi Dominici Gregis sind alle Schritte geregelt.

Was genau passiert jetzt? Ein Überblick mit unserer Kollegin Birgit Pottler.

„Seit Dienstagvormittag beziehen die wahlberechtigten Kardinäle ihre Unterkünften im Vatikan. Der Check-in erfolgt im Gästehaus Casa Santa Marta, in dem auch Papst Franziskus wohnte, und in dem älteren Anbau. Die Zimmerverteilung erfolgte per Los, die Aufgabe kam dem Kardinalkämmerer, Kevin Farrell, zu.

Schon am Montagnachmittag haben alle am Konklave beteiligten Personen ihren Eid auf absolute Geheimhaltung abgelegt – und zwar ,auf ewig‘. Dieser Eid gilt für geweihte Personen und für Laien, für alle, die das Konklave organisatorisch unterstützen, also z.B. auch für Fahrer, Aufzugswärter, medizinisches Personal, Reinigungskräfte und Küchenpersonal. Ein Bruch dieses Eides führt automatisch zur Exkommunikation.“

Am Mittwoch ist es so weit: Die Welt blickt gespannt auf eine verschlossene Tür. Was geschieht unmittelbar vor und nach dem Einzug der Kardinäle in die Sixtinische Kapelle?

„Das Konklave beginnt ganz liturgisch, mit einer Messe im Petersdom um 10 Uhr. ,Pro eligendo Romano Pontifice‘ – eine gemeinsame Votivmesse aller Kardinäle für die Wahl und für den zukünftigen Papst. Ihr steht Kardinaldekan Giovanni Battista Re vor, der auch schon das Requiem für den verstorbenen Papst geleitet hat. Mit Spannung wird auch die Predigt erwartet, in der Kardinal Re wohl schon eine Art Identikit für den neuen Papst vorlegen wird, wie es sich aus den Generalkongregationen herauskristallisiert hat.

Am Nachmittag, um 16.30 Uhr, dann die feierliche Prozession in die Sixtina – dort legen die 133 anwesenden wahlberechtigten Kardinäle mit der Hand auf dem Evangelium einzeln ihren Eid ab: sich an die Vorschriften zu halten, keine Einmischung von außen zu dulden und ,Geheimhaltung über alles zu wahren‘. Sie nennen ihren Namen, und die lateinische Formel, die bedeutet ,Ich gelobe, ich verspreche und ich schwöre.‘

„Die Wahl soll in absoluter Freiheit erfolgen“

Die Messe und der Einzug sind noch öffentlich – werden von Vatican News und den Partnersendern auch live übertragen. Doch sobald der Zeremonienmeister Diego Ravelli das ,Extra omnes‘ ausruft, werden die Türen zur Sixtina vor den Kameras und der Welt geschlossen. Nach einer geistlichen Meditation, gehalten von einem zuvor bestimmten Geistlichen, verlassen auch dieser sowie der Zeremonienmeister die Kapelle. Vor dem Portal nimmt die Schweizergarde Stellung.

Während des Konklaves sind Aufzeichnungen, Notizen oder elektronische Geräte strikt verboten. Die Wahl soll in absoluter Freiheit erfolgen – im Gebet, ohne äußeren Druck.“

Wie läuft die Wahl konkret ab? Was geschieht hinter verschlossenen Türen? Und wer leitet den Prozess?

„Die Leitung des Konklaves liegt beim Kardinaldekan. Da Kardinal Re mit 91 Jahren die Altersgrenze überschritten hat und auch Kardinal Sandri, sein Stellvertreter, aus Altersgründen nicht mehr an der Wahl teilnimmt, übernimmt der ranghöchste wahlberechtigte Kardinalbischof – das ist derzeit Kardinal Pietro Parolin. Noch am Mittwochnachmittag führen die Kardinäle einen ersten Wahlgang, ein Scrutinium, durch. Kandidaten oder Wahllisten gibt es bekanntlich keine. Jeder Kardinal notiert den Namen seines Wunschkandidaten auf einem Wahlzettel mit der Aufschrift ,Eligo in Summum Pontificem‘ (,Ich wähle als Papst‘). ,In verstellter, aber deutlicher Schrift‘ soll das geschehen.

Stimmabgabe vor dem „Jüngsten Gericht“

Jeder Kardinal schreitet mit dem gefalteten Zettel in der erhobenen Hand zum Altar, spricht die vorgeschriebene Eidformel und lässt den Zettel von einem Teller in die Wahlurne rutschen. ,Ich rufe Christus, der mein Richter sein wird, zum Zeugen an, dass ich gewählt habe, von dem ich glaube, dass er nach Gottes Willen gewählt werden sollt‘, gelobt jeder Kardinal und schaut dabei direkt in den Eingang zur Hölle auf Michelangelos ,Jüngstem Gericht‘.“

Für eine gültige Wahl ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Nach jedem zweiten Wahlgang werden die Stimmzettel verbrannt: schwarzer Rauch bedeutet keine Entscheidung, weißer Rauch signalisiert die Wahl eines neuen Papstes. Wie oft geht das? Wie lange wählen die Kardinäle?

„An jedem Konklave-Tag finden zwei Wahlgänge statt, zwei am Vormittag, zwei am Nachmittag. Wenn im jeweils ersten Scrutinium kein Papst gewählt wird, also nicht die erforderlichen 89 Stimmen für eine Person abgegeben werden, werden die Stimmzettel beider Wahlgänge zusammen verbrannt. Damit die Farbe eindeutig ist, werden chemische Substanzen beigemischt. Wenn drei volle Tage hintereinander kein weißer Rauch aufsteigt, gibt es eine Konklave-Pause, das wäre in unserem Fall der Sonntag. Einen Tag lang sollen die Kardinäle dann innehalten, beten und untereinander Gespräche führen.“

„Eine kleine Lücke im Regelwerk“

Müssen die Kardinäle einen aus ihrem Kreis werden? Wer kann überhaupt Papst werden?

„Obwohl die Apostolische Konstitution viele Details regelt – hier lässt sie eine kleine Lücke. Die Kardinäle sollen nicht gebunden sein, frei für das Wohl der Kirche wählen können. Mindestvoraussetzungen gibt es, wenn wir bedenken, dass der Papst zugleich der Bischof von Rom ist. Für einen Bischof verlangt das Kirchenrecht unter anderem: männlich, mindestens 35 Jahre alt, seit mind. 5 Jahren Priester in zölibatärer Lebensweise und ein akademischer Grad. Sollte die Wahl der Kardinäle auf einen männlichen Laien fallen, gibt es dafür Vorbilder in der Kirchengeschichte, wenngleich diese Jahrhunderte zurückliegen. Er würde noch vor der Amtseinführung zum Diakon, Priester und Bischof geweiht werden.“

Was passiert, wenn ein neuer Papst gewählt wurde?

„Der Gewählte wird gefragt, ob er die Wahl annimmt und welchen Namen er als Papst tragen möchte. Anschließend wird er eingekleidet und erscheint auf dem Balkon des Petersdoms. Der Kardinalprotodiakon verkündet der Welt: ,Habemus Papam!‘ – ,Wir haben einen Papst!‘ Danach erteilt der neue Pontifex der Stadt und dem Erdkreis seinen ersten Segen ,Urbi et Orbi‘.“

Was ist die Besonderheit bei diesem Konklave?

„Dieses Konklave nach dem Tod von Papst Franziskus ist eines der vielfältigsten in der Kirchengeschichte. Die 133 wahlberechtigten Kardinäle – so viele wie nie – kommen aus allen Kontinenten, was die globale Ausrichtung der katholischen Kirche widerspiegelt.“

