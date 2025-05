Vatikan-Webseite im neuen Glanz: Moderner Auftritt unter Papst Leo XIV.

Wenige Wochen nach Beginn des Pontifikats von Papst Leo XIV. hat der Vatikan seine offizielle Internetpräsenz umfassend modernisiert. Die ehemals durch einen pergamentähnlichen Hintergrund geprägte Seite präsentiert sich nun nutzerfreundlicher und zeitgemäßer, auch wenn die Umstellung noch nicht vollständig abgeschlossen ist.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Die digitale Pforte zum Heiligen Stuhl hat ein neues Gesicht. Am Montag ist die neu gestaltete Internetseite des Vatikans offiziell an den Start gegangen. Nur wenige Wochen nach dem Beginn des Pontifikats von Papst Leo XIV. zeigt sich die Homepage in einem wesentlich moderneren Design und verspricht eine leichtere Bedienbarkeit für die Nutzer.

Bislang war der charakteristische bräunliche Hintergrund, der an ein Pergament erinnern sollte, das Markenzeichen der vatikanischen Webseite. Dieser weicht nun einem frischeren und zeitgemäßeren Erscheinungsbild. Abgesehen vom visuellen Hintergrund und der neuen Homepage-Gestaltung haben sich die grundlegenden Strukturen der Webseite kaum verändert. Die Menüs sind weiterhin wie gewohnt aufgebaut, und die umfangreichen Textbestände in zahlreichen Sprachen können unverändert abgerufen werden.

Seit 1995

Die erste Version der vatikanischen Internetseite ging zu Weihnachten 1995 während des Pontifikats von Papst Johannes Paul II. online. Damals waren Erzbischof (später Kardinal) John Patrick Foley als Präsident des Päpstlichen Rates für die sozialen Kommunikationsmittel und Joaquín Navarro-Valls, der Pressesprecher des Heiligen Stuhls und Mitglied des Opus Dei, maßgeblich für diesen zukunftsweisenden Schritt verantwortlich. In den Anfangszeiten waren kaum Texte und Bilder verfügbar, doch das Angebot wurde in den folgenden Jahren stetig erweitert. Inzwischen ist die Seite in neun Sprachen, darunter Latein, verfügbar. Es ist jedoch zu beachten, dass nicht alle Dokumente in allen neun Sprachen online verfügbar sind; viele Texte, insbesondere Ansprachen, liegen oft nur in der Originalsprache vor.

Neben der offiziellen Hauptseite des Vatikans unterhalten die einzelnen Dikasterien und weitere Einrichtungen des Heiligen Stuhls jeweils ihre eigenen Internetauftritte. Die sogenannte Top-Level-Domain des Vatikans, das Kürzel „.va“ am Ende der Webadresse, existiert seit dem 11. September 1995. Im Gegensatz zu herkömmlichen Domains wie „.de“ oder „.com“ können Adressen mit „.va“ ausschließlich vom Vatikan registriert werden und sind für normale Nutzer nicht zugänglich.

