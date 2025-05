Vatikan: Erstes interreligiöses Signal seit Papstwechsel

Vesak-Feiern in Malaysia (ANSA)

Der Vatikan gratuliert wie schon in den vergangenen Jahren den buddhistischen Gläubigen in aller Welt zu ihrem Vesak-Fest. Es ist das erste interreligiöse Signal aus dem Vatikan seit dem Beginn des Pontifikats von Papst Leo XIV.

Buddhisten gedenken am Vesak-Tag des Lebens und der Erleuchtung Buddhas. Das Fest dauert sieben Tage lang und wird von Buddhisten vor allem mit Laternen und Lichtern begangen. „Buddhisten und Christen – ein Dialog, der für unsere Zeit befreiend ist“, so lautet der Titel der Botschaft, die das Dialogdikasterium des Vatikans am Montag publizierte.

„In unserer von Spaltung, Konflikt und Leiden gekennzeichneten Zeit sehen wir die dringende Notwendigkeit zu einem Dialog, der befreit und der zu konkreten Handlungen für Frieden, Gerechtigkeit und Menschenwürde führt“, heißt es in der Botschaft wörtlich.

Der Text zitiert sowohl aus den Evangelien und einem Text des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-65) als auch aus einer Heiligen Schrift der Buddhisten. Er ist vom Präfekten des Dikasteriums, dem indischen Kurienkardinal Jacob Koovakad, unterzeichnet.

