Diplomatische Gespräche im Vatikan: US-Außenminister bei Parolin

US-Außenminister Marco Rubio hat sich am Samstag im Heiligen Stuhl mit dem vatikanischen Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin getroffen, bevor er an diesem Sonntag an der Eröffnungsmesse des Pontifikats von Leo XIV. teilnehmen wird.

Vom Vatikan veröffentlichte Bilder zeigen, dass Rubio nicht nur mit Kardinal Parolin, sondern auch mit Erzbischof Paul Richard Gallagher, dem Beauftragten des Heiligen Stuhls für die Beziehungen zu den Staaten, zusammentraf. Im Hintergrund links ist Erzbischof Richard P. Gallagher (@VATICAN MEDIA) Rubio ist vor wenigen Stunden in Rom gelandet und gehört zu den hochrangigen US-Regierungsvertretern, die am Sonntag an der Heiligen Messe teilnehmen werden. Die Einsetzungsmesse von Leo XIV., dem ersten US-amerikanischen Papst der Geschichte, zieht weltweite Aufmerksamkeit auf sich. Beeindruckende internationale Präsenz Zu der feierlichen Zeremonie auf dem Petersplatz werden rund 250.000 Menschen erwartet. Fast 150 internationale Delegationen nehmen teil, darunter auch die offizielle US-Delegation mit Vizepräsident JD Vance. Rubio zeigte sich erfreut über die Reise nach Rom und schrieb auf X: „Ich bin froh, in Italien zu sein. Ich freue mich auf den Besuch mit Vance, und es wird mir eine Ehre sein, am Sonntag der Eröffnungsmesse Seiner Heiligkeit Papst Leo XIV. beizuwohnen." Diplomatische Gespräche in Rom Der US-Außenminister hat an diesem Wochenende mehrere institutionelle Termine geplant. Neben dem Treffen mit Italiens Außenminister Antonio Tajani wird er auch Gespräche mit Kardinal Matteo Zuppi, dem Vorsitzenden der italienischen Bischofskonferenz und päpstlichen Gesandten für die Ukraine, führen. (vatican news) Die Gespräche im Vatikan (@VATICAN MEDIA)