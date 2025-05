Einheit in Christus – Das neue Wappen von Papst Leo XIV.

Das vatikanische Staatssekretariat hat auf seinen Social-Kanälen die offizielle Erläuterung des Papst-Wappens von Leo XIV. veröffentlicht.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Zur Bedeutung des Wappens von Papst Leo XIV. äußerte sich der italienische Geistliche Antonio Pompili, Vizepräsident des Italienischen Heraldisch-Genealogischen Instituts: Mit dem Wahlspruch „In illo uno unum“ und Symbolen tief marianischer und augustinischer Prägung präsentiere Papst Leo XIV. ein Wappen, das theologische Tiefe und persönliche Spiritualität vereine. Sein neues päpstliches Emblem spreche von Liebe, Einheit und der Kraft des göttlichen Wortes.

Am 14. Mai 2025 veröffentlichte der Vatikan das Wappen von Papst Leo XIV. – ein Emblem, das auf klare Weise seine spirituellen Wurzeln und pastoralen Prioritäten sichtbar macht. Zentraler Gedanke des Wappens ist die Einheit in Christus, wie sie bereits im Wahlspruch zum Ausdruck kommt: „In illo uno unum“ („In dem Einen sind wir eins“).

Die Erläuterung des Heraldik-Experten

Der Schild ist zweigeteilt: Im ersten Feld auf azurblauem Grund erscheint eine silberne Lilie – ein klassisches Symbol für die Jungfrau Maria. Die Farbe Blau erinnert an den Himmel und unterstreicht die marianische Frömmigkeit des Pontifex. Die Lilie (flos florum) ist seit jeher ein Zeichen für Reinheit und wird oft in Verbindung mit der Gottesmutter dargestellt.

Das zweite Feld zeigt auf weißem Grund das Emblem des Augustinerordens – ein brennendes Herz, durchbohrt von einem Pfeil. Dieses stark symbolische Bild geht auf eine zentrale Stelle in den Bekenntnissen des heiligen Augustinus zurück: „Sagittaveras tu cor meum caritate tua“ („Mit deiner Liebe hast du mein Herz durchbohrt“). Das Herz steht für die leidenschaftliche Liebe zu Gott, der Pfeil für die göttliche Durchdringung der menschlichen Seele. Zugleich ruht das Herz auf einem offenen Buch – ein Sinnbild für die Heilige Schrift und die Lehre, die Augustinus der Kirche hinterließ.

Augustinische Wappenkunst

Seit dem 16. Jahrhundert ist dieses Bild integraler Bestandteil augustinischer Wappenkunst – und Leo XIV., selbst Augustiner, knüpft damit bewusst an diese geistliche Tradition an. Das offene Buch steht nicht nur für das Wort Gottes, sondern auch für die Lehre, mit der der Kirchenvater das Herz jedes Menschen ansprechen und verwandeln wollte.

Die weißen Flächen des Wappens – gehalten im traditionellen Elfenbeinton päpstlicher Symbole – verweisen auf Heiligkeit, Reinheit und die Offenheit für das Wirken des Heiligen Geistes. Die Mitra, die den Schild bekrönt, sowie die gekreuzten Schlüssel des Petrus, stellen die klassischen Zeichen des Papsttums dar und verankern das persönliche Wappen des Papstes in der langen Linie seiner Vorgänger.

Besonders bezeichnend ist der Wahlspruch, den Papst Leo XIV. gewählt hat: „In illo uno unum“. Diese Worte stammen aus einer Predigt des heiligen Augustinus zur Auslegung des Psalms 127. Darin erklärt der Kirchenvater, dass Christen, obwohl sie viele sind, in Christus vereint sind: „Denn obwohl wir viele Christen sind, sind wir im einen Christus eins.“

