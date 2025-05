Schweigepflicht vor dem Konklave – Eid der Verantwortlichen

An diesem Montagnachmittag, dem 5. Mai, um 17.30 Uhr, werden in der Paulskapelle im Vatikan alle Verantwortlichen und Mitarbeiter des nächsten Konklaves, sowohl Geistliche als auch Laien, den Eid gemäß der Apostolischen Konstitution Universi Dominici Gregis ablegen.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Mit dieser feierlichen Vereidigung wird sichergestellt, dass niemand außerhalb des Kardinalskollegiums Einblick in die geheimen Vorgänge des Konklaves erhält. Neben Kardinälen, die am Wahlprozess direkt beteiligt sind, legen auch Köche, Krankenschwestern, Fahrer, Techniker, Floristen und Beichtväter den Eid ab – all jene, die das Konklave organisatorisch unterstützen und dabei strengste Vertraulichkeit bewahren müssen.

Die Formel des Gelöbnisses – eine Verpflichtung auf Lebenszeit

Die feierliche Formel, die von den Beteiligten unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ohne Kameras gesprochen wird, ist eindeutig und unwiderruflich. „Ich verspreche und schwöre, gegenüber jedem, der nicht zum Kollegium der Kardinalwahlen gehört, absolute Verschwiegenheit zu wahren, und zwar auf ewig“, lautet die Erklärung. Nur eine ausdrücklich vom neu gewählten Papst oder seinen Nachfolgern erteilte Sondererlaubnis könnte in Ausnahmefällen davon entbinden.

Darüber hinaus verpflichtet sich jeder, keine Aufzeichnungen anzufertigen und nichts zu sehen oder zu hören, was sich während der Wahl innerhalb der Vatikanstadt abspielt – insbesondere in der Sixtinischen Kapelle, dem zentralen Ort des Konklaves.

Exkommunikation als höchste Sanktion bei Verstoß

Die Konsequenz einer Missachtung der Verschwiegenheitspflicht ist schwerwiegend: Wer gegen die Regel verstößt, riskiert die höchste kirchliche Strafe – die Exkommunikation. Damit wird die immense Bedeutung der Geheimhaltung bei der Wahl eines neuen Papstes unterstrichen.

Die Personen, die den Eid ablegen müssen

Die Liste derjenigen, die zur strengen Geheimhaltung verpflichtet werden, umfasst zahlreiche Schlüsselpersonen:

Der Sekretär des Kardinalskollegiums

Der Leiter der päpstlichen Liturgie und der päpstliche Zeremonienmeister

Geistliche, die den Kardinälen beistehen

Ordensleute der päpstlichen Sakristei und Beichtväter verschiedener Sprachen

Ärzte und Krankenschwestern

Aufzugswärter des Apostolischen Palastes

Personal der Kantine, der Reinigungsdienste sowie Floristen und technische Mitarbeiter

Transportpersonal für die Kardinäle zwischen Domus Sancta Marta und Apostolischem Palast

Oberst und Major des Päpstlichen Schweizergardekorps zur Überwachung der Sixtinischen Kapelle

Direktor der Sicherheitsdienste und Zivilschutz der Vatikanstadt mit ausgewählten Mitarbeitern

Offizielle Vereidigung unter Leitung des Kämmerers

Die Vereidigung erfolgt vor Kardinal Kevin Joseph Farrell, dem Kämmerer, in Anwesenheit von zwei Zeugen, den Apostolischen Protonotaren.

Mit dieser Zeremonie wird das Fundament für ein absolut diskretes Konklave gelegt, bei dem die Wahl des neuen Papstes unter strengster Geheimhaltung stattfinden wird.

