Vatikan wird Schauplatz von berühmtem Radrennen

Schon seit längerem ist bekannt, dass das Radrennen „Giro d’Italia“ erstmals durch die Vatikanischen Gärten führen wird. An diesem Mittwoch nun kündigt der Vatikan an, dass der neue Papst die Sportler grüßen wird.

Leo XIV. wird sich am Sonntag, 1. Juni, um 15.30 Uhr an die Teilnehmer des „Giro d’Italia“ wenden, wie der Vatikan jetzt erklärte. Für den Vatikan ist die Tatsache, dass erstmals seine Gartenlandschaft zum Schauplatz des Radrennens wird, eine Einstimmung auf die Heilig-Jahr-Feiern der Sportler von Mitte Juni.

Die Planungen für die Vatikan-Etappe des „Giro“ waren bereits unter dem verstorbenen Papst Franziskus angelaufen. Für den Vatikan zeichnet das Dikasterium für Kultur verantwortlich. Start der letzten Etappe des 108. „Giro d’Italia“ sind die Caracalla-Thermen in der römischen Altstadt. Die drei Kilometer lange Durchfahrt durch den Vatikan gilt nicht als Teil des Wettbewerbs.

Vorbei an der Apsis von St. Peter

Die Route führt unter anderem an der Apsis des Petersdoms und an dem Klostergebäude „Mater Ecclesiae“ vorbei, das von 2013 bis 2022 Alterssitz des emeritierten deutschen Papstes Benedikt XVI. war. An der Casa Santa Marta, in der von 2013 bis 2025 Papst Franziskus residierte, verlassen die Radfahrer wieder die Vatikanstadt.

