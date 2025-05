Vatikan/UNO: Erneuerung und Zusammenarbeit

Kardinal Pietro Parolin in einem Interview (Archivbild) (ANSA)

Zu einem erneuerten gemeinsamen Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit in der Welt hat Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin anlässlich der Wahl des neuen Papstes vor den Vereinten Nationen aufgerufen.

„Die Wahl eines neuen Papstes ist ein Anlass zur Erneuerung, nicht nur für die Katholiken, sondern für alle, die eine Welt mit mehr Gerechtigkeit, Solidarität und Frieden anstreben“, sagte der Kardinal am Montag bei einem Empfang in New York, der anlässlich der Wahl von Robert Francis Prevost zum neuen Papst ausgerichtet worden war. „Mögen wir gemeinsam dem Aufruf des Heiligen Vaters folgen und diejenigen werden, die Frieden säen, der die Geschichte überdauert, und nicht diejenigen, die Opfer säen“, betonte Parolin.

Diplomatie der Begegnung

„In einer Welt, die von Spaltung, Konflikten und drängenden globalen Problemen - vom Klimawandel bis zur Migration und künstlichen Intelligenz - geprägt ist, ruft uns Papst Leo zu einer Diplomatie der Begegnung auf“, führte der Kardinal laut Redetext aus. Dies sei eine Diplomatie, „die mit Demut zuhört, mit Mitgefühl handelt und vor allem das Gemeinwohl anstrebt“, so Parolin, der zu gemeinsamen Anstrengungen aufrief.

Zusammenarbeit

Der Heilige Stuhl verpflichte sich zur Zusammenarbeit mit den Vertretern der Nationen, „um die Menschenwürde zu fördern, die Schwachen zu schützen und Brücken zu bauen, wo sonst Misstrauen herrschen könnte“. Unerschütterlich werde der Heilige Stuhl dabei die Aufgabe der Vereinten Nationen unterstützen, „ein Forum zu sein, in dem die Staaten in einen Dialog treten, die Stimmen ihrer Völker zur Geltung bringen und Lösungen für die größten Herausforderungen der Menschheit erarbeiten“ können.

Frieden, Gerechtigkeit, Wahrheit

Die Vision von Leo XIV. stimme mit dem „edlen Streben“ nach Frieden und Gerechtigkeit der Vereinten Nationen überein, führte Parolin weiter aus. Ausdrücklich dankte Kardinalstaatssekretär Parolin den Staatenvertreter für ihr Wirken. Leo XIV. gebe einer Diplomatie den Vorzug, „die auf den Säulen des Friedens, der Gerechtigkeit und der Wahrheit beruht“. Der Heilige Stuhl, der sich der Wahrheit und der Gerechtigkeit verpflichtet fühle, werde so „auch weiterhin seine moralische Stimme zur Verteidigung der Armen und Bedürftigen und für das Streben nach Frieden und ganzheitlicher menschlicher Entwicklung erheben“.

Organisiert hatte den Empfang der Vatikanvertreter in New York, Erzbischof Gabriele Caccia.

(vatican news – pr)