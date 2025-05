Vatikan: Päpstliche Stiftung vergibt Millionenhilfen weltweit

Kirchliche Hilfe für Bedürftige (AFP or licensors)

Die Papal Foundation hat 10 Millionen US-Dollar (rund 9,3 Millionen Euro) für Projekte in Entwicklungsländern zur Verfügung gestellt. Zusätzlich fließen 4 Millionen US-Dollar (etwa 3,7 Millionen Euro) in humanitäre Soforthilfe. Die Mittel folgen dem Aufruf des verstorbenen Papstes Franziskus zur Unterstützung der Armen.

Lesen Sie auch 12/04/2024 Papst: Großzügigkeit als Antwort auf Gleichgültigkeit Franziskus hat Mitglieder der „Papal Foundation“ in Audienz empfangen. Die Stiftung unterstützt verschiedene erzieherische und karitative Projekte und vergibt vor allem Stipendien ...

Mario Galgano, P. Paweł Rytel-Andrianik und Karol Darmoros - Vatikanstadt

Die US-amerikanische Papal Foundation hat in diesem Jahr Hilfsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 14 Millionen US-Dollar (ungefähr 13 Millionen Euro) auf den Weg gebracht. Die Gelder kommen humanitären Projekten zugute, die vom Vatikan identifiziert wurden – darunter der Zugang zu sauberem Wasser, der Bau und die Renovierung von Schulen, Gesundheitszentren und Kirchen sowie die Unterstützung älterer Priester.

„Diese Investitionen stehen im Zentrum unserer Mission, die Liebe Christi zu den Bedürftigsten zu bringen“, sagte Edward (Ward) Fitzgerald III., der neu gewählte Präsident der Papal Foundation. Der Erzbischof von New York, Kardinal Timothy Dolan, wurde zum Vorsitzenden des Stiftungsvorstands ernannt.

Beide nehmen derzeit an einer Pilgerreise nach Rom teil, die im Rahmen des Jubiläumsjahres organisiert wurde. Über 80 Mitglieder der Stiftung – bekannt als die Stewards of Saint Peter – und ihre Familien durchschreiten die Heiligen Pforten der vier großen Papstbasiliken: St. Peter, St. Johannes im Lateran, Santa Maria Maggiore und St. Paul vor den Mauern.

„Das Matthäusevangelium lehrt uns: ‚Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan‘“, betonte Kardinal Dolan. In einer Welt wachsender sozialer Ungleichheit nähmen die Stiftungsmitglieder ihre Verantwortung ernst, „den Armen und Verletzlichen mit Glauben und Mitgefühl zu dienen“.

Ward Fitzgerald III. erklärte im Gespräch mit Vatican News, dass das Ziel der Stiftung sei, dem Nachfolger Petri zu dienen und die Kirche dort zu unterstützen, wo die Not am größten sei.

„Unter Papst Franziskus war dies eine besondere Zeit des Hinausgehens zu den Armen.“

„Unter Papst Franziskus war dies eine besondere Zeit des Hinausgehens zu den Armen. Er hatte eine große Liebe zu den Bedürftigen. In den letzten Jahren haben wir unter der Leitung von Eustace Meta und Kardinal Seán O’Malley weltweit den Armen gedient“, so Fitzgerald.

Die diesjährige Mittelvergabe sei eine Hommage an „das große Herz und das liebevolle Erbe von Papst Franziskus“, betonte er.

„Die Stewards of Saint Peter sind geehrt, die Vision des Heiligen Vaters zu unterstützen – mit konkreter Hilfe für Waisenkinder, schwangere Frauen, ältere Menschen und Menschen mit Behinderung. Jeder einzelne Zuschuss ist Ausdruck eines betenden Engagements, den Schwachen zu helfen, die Kirche zu stärken und die Hoffnung des Evangeliums in Entwicklungsländer zu tragen.“

Förderung von Bildung

Neben den Projektzuschüssen vergibt die Stiftung jährlich 800.000 US-Dollar (etwa 745.000 Euro) an Stipendien für über 100 Priester, Ordensschwestern und Seminaristen. Diese können dank des Saint John Paul II Scholarship Program, das mit John und Carol Saeman ins Leben gerufen wurde, in Rom studieren.

„Zunächst möchte ich mich aufrichtig für diese Studienmöglichkeit bedanken. Heute ist Bildung nicht nur notwendig – sie ist essenziell. Ich habe Katechetik und Jugendarbeit studiert und bin nun bereit, der Gemeinschaft zu dienen“, erklärte Sr. Viviane Wela Mazalo, die an der Päpstlichen Fakultät für Erziehungswissenschaften Auxilium in Rom ihr Studium abschließt.

„Viele der Theologinnen und Theologen, die heute in Rom an höheren Abschlüssen arbeiten, sind durch die Hilfe unserer Stiftung dort. Ihre Liebe zur Kirche wächst durch die Großzügigkeit der Stewards of Saint Peter“, ergänzte Fitzgerald.

Kirchliche Nächstenliebe sichtbar gemacht



„Jeder Zuschuss, jedes Stipendium, jede Unterstützung ist ein sichtbares Zeichen der Liebe der Kirche in Aktion“, hob David Savage, Exekutivdirektor der Stiftung, hervor.

Die Papal Foundation bringe Laien, Klerus und Kirchenleitung in einem gemeinsamen Glaubensauftrag zusammen – im Dienst der Vision des Papstes. „Wir hoffen, dass Katholiken aus allen Diözesen der Vereinigten Staaten sich unserer Mission anschließen“, so Savage.

(vatican news)