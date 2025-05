Vatikan: Gedenkfeier für Schweizergardisten am 6. Mai

Am 6. Mai 2025 gedenkt die Päpstliche Schweizergarde den 147 Gardisten, die im Jahr 1527 während der Plünderung Roms heldenhaft ihr Leben zur Verteidigung des katholischen Kirchenoberhauptes, Papst Clemens VII., geopfert haben.

Mario Galgano - Vatikanstadt

Da derzeit Sedisvakanz ist, findet in diesem Jahr nicht wie üblich die Vereidigung der neuen Rekruten der Schweizergarde am 6. Mai statt. Es findet jedoch eine Gedenkfeier im Ehrenhof der Kaserne der Schweizergarde statt und wird im privaten Rahmen abgehalten. Der feierliche Akt beginnt um 11 Uhr mit einer Kranzniederlegung vor dem Ehrendenkmal der Kaserne, um an die gefallenen Gardisten zu erinnern, die bei der Verteidigung des Papstes ihr Leben ließen.

Rede des Kommandanten als Moment des Gedenkens

Im Anschluss an die Kranzniederlegung wird Oberst Christoph Graf, Kommandant der Päpstlichen Schweizergarde, eine Ansprache halten. Diese soll nicht nur das Andenken an die Gardisten ehren, sondern auch die Bedeutung ihres Einsatzes für den Schutz des Heiligen Vaters hervorheben.

Die Zeremonie ist ein festlicher Moment des Gedenkens und unterstreicht die historische Verpflichtung der Schweizergarde, die seit mehr als fünfhundert Jahren als persönliche Schutztruppe des Papstes dient.

Mit dieser Feier würdigt die Schweizergarde die Tradition und den Mut ihrer Vorgänger, die ihr Leben in einem der dramatischsten Momente der Geschichte Roms für den Schutz der Kirche geopfert haben.

(pm)