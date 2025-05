Archiv trifft auf die Museen – Vatikan-Liga bereit für Halbfinale

In der Fußballliga des Vatikans stehen die lang erwarteten Halbfinalspiele der Play-offs und Play-outs bevor. Zwischen dem 3. und 9. Juni 2025 entscheidet sich, wer um den Titel kämpft – und wer um den Klassenerhalt. Das Turnier verspricht Spannung, Spiel und sportlichen Geist im Herzen der Ewigen Stadt.

Lesen Sie auch 27/05/2025 Papst lobt SSC Neapel: „Der wahre Sieg ist die Stärke der Gemeinschaft“ Papst Leo XIV. hat an diesem Dienstagmittag die Fußballmannschaft des SSC Neapel im Vatikan empfangen – und sie nicht nur zu ihrem Meistertitel beglückwünscht, sondern auch zum ...

Mario Galgano - Vatikanstadt

Der Vatikanstaat mag klein sein, doch in Sachen Fußball zeigt sich hier große Leidenschaft. In diesen Tagen erreichen die Spiele der vatikanischen Fußballliga mit den Play-offs und Play-outs ihren Höhepunkt. Am Dienstag, dem 3. Juni 2025, beginnen die Halbfinalpartien, deren Rückspiele am darauffolgenden Montag, dem 9. Juni, stattfinden werden.

Im ersten Play-off-Halbfinale trifft der Tabellenführer Archivio auf den Viertplatzierten Musei Vaticani. Das Hinspiel wird um 21:00 Uhr ausgetragen, das Rückspiel um 20:00 Uhr. Parallel dazu messen sich im zweiten Halbfinale der Tabellenzweite Associazione SS. Pietro e Paolo und die Farmacia Vaticana, die auf dem dritten Platz landete. Dieses Duell beginnt um 20:00 Uhr (Hinspiel) bzw. 21:00 Uhr (Rückspiel) – also entgegengesetzt getaktet zum ersten Halbfinale.

Während es für diese vier Mannschaften um den Einzug ins Finale geht, kämpfen vier weitere Teams um den Klassenerhalt. In den Play-out-Halbfinals stehen sich Collegio Urbano Propaganda Fide (5. Platz) und die Cappella Sistina (8. Platz) sowie DIRSECO (6. Platz) und Pacao (7. Platz) gegenüber. Auch diese Spiele folgen dem gleichen Terminplan mit Hinspielen am 3. und Rückspielen am 9. Juni – jeweils im Wechsel um 20:00 und 21:00 Uhr.

Die vatikanische Liga ist nicht nur ein sportliches Ereignis, sondern ein Symbol für Gemeinschaft, Fairness und Glauben – ausgetragen auf dem Rasen. Auch die Vatikanfußballer warten darauf, am Ende den Pokal in den Himmel zu recken.

Rückblick auf den siebten Spieltag

Die vatikanische Fußball-Liga, der „Campionato di Calcio S.C.V. 2025“, lieferte am 7. Spieltag spannende Begegnungen. Archivio konnte seine Tabellenführung festigen, während die Farmacia Vaticana einen deutlichen Sieg einfuhr und sich auf den dritten Platz vorschob.

Am Montag, dem 26. Mai 2025, fand der 7. Spieltag der vatikanischen Fußballmeisterschaft statt: Im ersten Spiel des Abends setzte sich die Vatikan-Apotheke (Farmacia) deutlich mit 10:4 gegen „Pacao“ durch. Auch „Collegio Urbano“ zeigte sich torhungrig und besiegte „DIRSECO“ mit 11:5.

Das Spitzenspiel des Abends bestritten „Archivio“ und die „Musei Vaticani“. Die Archiv-Mannschaft konnte sich hier mit 6:4 behaupten und damit ihre Position an der Tabellenspitze stärken. Im letzten Spiel des 7. Spieltags gewann „ASS SS Pietro e Paolo“ souverän mit 7:1 gegen „Cappella Sistina“.

Nach diesen Ergebnissen präsentiert sich die Gesamttabelle wie folgt:

ARCHIVIO CALCIO: 18 Punkte ASS.NE SS. PIETRO UND PAOLO: 15 Punkte FARMACIA VATICANA: 12 Punkte MUSEI VATICANI: 10 Punkte COLLEGIO URBANO: 9 Punkte DIRSECO: 9 Punkte PACAO: 7 Punkte CORO CAPPELLA SISTINA: 3 Punkte

„ARCHIVIO CALCIO“ führt die Liga damit unangefochten mit 18 Punkten an, gefolgt von „ASS.NE SS. PIETRO UND PAOLO“ mit 15 Punkten. Die „FARMACIA VATICANA“ kletterte durch ihren hohen Sieg auf den dritten Platz mit 12 Punkten. Die „MUSEI VATICANI“ halten sich mit 10 Punkten auf dem vierten Rang. Die Teams von „COLLEGIO URBANO“ und „DIRSECO“ teilen sich mit jeweils 9 Punkten die Plätze fünf und sechs. „PACAO“ belegt mit 7 Punkten den siebten Platz, während „CORO CAPPELLA SISTINA“ mit 3 Punkten das Tabellenende bildet.

Bei gleicher Anzahl von Punkten wird nach spezifischen Regeln entschieden: Zuerst zählen die direkten Begegnungen, dann die Tordifferenz im gesamten Wettbewerb, die höhere Anzahl erzielter Tore und schließlich die bessere Platzierung in der Disziplinarwertung. In der Disziplinarwertung führt „ASS SS PIETRO UND PAOLO“ weiterhin ohne Strafpunkte, während „PACAO“ mit 64 Strafpunkten das Schlusslicht bildet. Ausgehend von dieser Tabellenplatzierung wurden die Play-off und Play-out-Spiele bestimmt.

(vatican news)