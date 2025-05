Vatikan: Fortschritt ja, aber mit Regeln

Künstliche Intelligenz reicht immer weiter. Das verbessert und erleichtert vieles – braucht aber auch Regeln, fordert der Heilige Stuhl bei den Vereinten Nationen.

Künstliche Intelligenz (KI) sei eine große technologische Errungenschaft – aber zugleich eine Herausforderung, ein Risiko für die Weltgemeinschaft. Das sagte Erzbischof Gabriele Caccia, der Ständige Beobachter des Heiligen Stuhls bei den Vereinten Nationen, am Dienstag in New York anlässlich eines Spezialtreffens zur Zukunft von KI.

Dazu hatte der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen eingeladen. Die Konferenz befasste sich mit der Frage, wie die Entwicklung künstlicher Intelligenz reguliert werden könne – unter Beachtung ethischer Prinzipien.

Im Dienste der Menschheit

Caccia forderte, die Regulierung aller Formen von KI müsse gemeinsamen ethischen Prinzipien gehorchen und auf ein Ziel hinlaufen: die Mehrung des Gemeinwohls. „Die Entwicklung und der Einsatz von KI muss immer im Dienste der Menschen stehen, die Brüderlichkeit fördern und das kritische Denken, die Fähigkeit zur Unterscheidung bewahren“, umriss Caccia die Position des Heiligen Stuhls.

Der Vatikan hat sich in der Vergangenheit für die Beachtung ethischer Prinzipien bei der Anwendung Künstlicher Intelligenz eingesetzt. 2020 hatte die Päpstliche Akademie für das Leben den „Rome Call for Ethics“ veröffentlicht. Darin forderte sie eine transparente und inklusive Entwicklung und Verwendung von Künstlicher Intelligenz.

(vatican news - lv)