Singen mit dem Papst: Videoanleitungen zur Kirchenmusik

In Vorbereitung auf die feierliche Messe zum Beginn des Pontifikats von Papst Leo XIV. hat das Päpstliche Institut für Kirchenmusik – das Pontificio Istituto di Musica Sacra – eine besondere Initiative gestartet: „Let’s sing with the Pope“. Mit einer Reihe kurzer Video-Tutorials auf Social Media möchte das Institut Gläubige aus aller Welt einladen, bei großen liturgischen Feiern gemeinsam mit dem Papst zu singen.

von Birgit Pottler – Vatikanstadt „Wer singt, betet doppelt", sagt der heilige Augustinus. Und wenn ein Papst singt, der Augustiner ist, dann sollte man einfach mitsingen. Davon ist Pater Robert Mehlhart überzeugt. Der Dominikaner ist Rektor des Päpstlichen Instituts für Kirchenmusik – und der Ideengeber einer Aktion, die derzeit in den sozialen Medien viral geht: „Let's sing with the Pope". „Da können wir helfen" „Die Idee kam mir, als ich den Papst sah, wie er aus dem Fenster blickte und das Regina Coeli intonierte", sagt Mehlhart im Gespräch mit Radio Vatikan. Die meisten haben spontan mitgesungen, aber es gab doch die ein oder andere, den ein oder anderen, der nicht ganz so firm war. Und ich dachte mir: Da können wir helfen. Wir machen ein Videotutorial." Tutorials auf Social Media Gesagt, getan: Auf Instagram, Facebook und YouTube veröffentlicht das Institut derzeit kurze, leicht verständliche Video-Tutorials, die wichtige liturgische Gesänge vorstellen – zum Lernen, Mitsingen, Mitbeten. Die Struktur ist bewusst einfach: Pater Mehlhart schaut direkt in die Kamera, grüßt freundlich – und los geht's. Er singt das Stück vor – dann noch einmal, mit eingeblendetem Text und farbig markierten Noten, die das Mitsingen erleichtern. Dann sagt er ruhig: „Versuchen wir es zusammen..." Nicht zu übersehen ist dabei seine große Freude am Projekt und an der Musik. Singen mit dem Papst - wie und warum hören Sie hier Der Musiker überwindet damit eine Hürde vieler Gottesdienstbesucher – in der analogen oder medialen Welt: „Ich glaube, dass man das einmal vorgesungen bekommen muss – so richtig, dass man die Töne hört, die Silben dazu – und dann geht das schon. Aber viele hatten diese Möglichkeit noch nie. Da helfen wir jetzt." Gregorianik als gemeinsame Sprache Das Ziel der Aktion: Eine Kirche, die gemeinsam singt. Und zwar nicht irgendwie, sondern im gregorianischen Choral, der ältesten und ursprünglichsten Form liturgischen Gesangs – katholisch im weltumfassenden Sinn: „Die Besonderheit beim Papst und beim gregorianischen Choral ist, dass er uns verbindet mit dieser großen, universalen Gemeinschaft der Glaubenden und der Betenden." Mit den Videoanleitungen möchte Mehlhart die Menschen zusammenbringen - auf dem Platz und an den Bildschirmen oder Audiogeräten. „Ich hoffe, dass ein Gesangesfeuer durch die Kirche geht und wir alle fitter sind im gemeinsamen Singen und dass der Gesang uns alle noch näher bringt." Begeisterung weltweit Die Reaktionen auf die Videos? Überwältigend. Weltweit. Das erste Video erreichte in wenigen Stunden über 20.000 Likes. Mit diesem großen Erfolg hatte der Institutsrektor nicht gerechnet, es sei das erste Mal, dass er das Format ausprobiere: „Ich komme gar nicht hinterher, die Kommentare anzuschauen – in den verschiedensten Sprachen. Das ist eine große Freude." Kirchenmusiker und Seelsorger Mehlhart ist sicher: Er hat mit seiner Idee – ohne es zu planen – einen Nerv getroffen. „Ich glaube einfach, das war der richtige Moment. Das war der Auslöser und der Fingerzeig auf etwas, das es offenbar jetzt braucht. Da war ein Vakuum, das wir jetzt füllen." „Best of der Kirchenmusik" Wie viele Tutorials noch kommen? Pater Mehlhart lacht – er hat noch viele Themen und Töne im Kopf. Er macht weiter… „bis die ganze Kirche alle Lieder singen kann, die sie braucht! Wir werden die Best of aufnehmen – bis die alle können: Pater Noster, Regina Coeli, Salve Regina – das muss jeder können!" Ein Institut im Dienst der Weltkirche Das Päpstliche Institut für Kirchenmusik zählt aktuell 153 Studierende aus 44 Ländern. Zehn von ihnen werden beim feierlichen Gottesdienst zum Beginn des Pontifikats von Papst Leo XIV. im Chor mitwirken – als Vor-Sänger einer betenden, singenden Weltkirche. Mitmachen Also: Reinschauen, mitsingen – und Teil dieser besonderen musikalischen Vorbereitung auf das neue Pontifikat werden. Alle Informationen und Videos finden Sie auf den Social-Media-Kanälen des Pontificio Istituto di Musica Sacra – unter dem Hashtag #LetsSingWithThePope. Mitsingen können Sie dann auch in den Live-Übertragungen der Papstmesse auf den Kanälen von Vatican Media / Radio Vatikan. (vatican news)