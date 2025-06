Unsere Radioakademie im Juni: Wahl und Pontifikatsbeginn von Leo XIV.

Seine Wahl zum Bischof von Rom am 8. Mai hat viele Menschen überrascht: Kaum jemand hatte den freundlichen US-Amerikaner, der lange Jahre als Missionar und Bischof in Peru verbracht hat, auf dem Zettel. Unsere Radio-Akademie von Christine Seuss zeichnet die aufregenden Tage der Papstwahl nach und dokumentiert die ersten Tage von Leo XIV. in seinem neuen Amt.

Lesen Sie auch 08/05/2025 Annuntio vobis... Robert Francis Prevost ist Leo XIV.! Die im Konklave versammelten Kardinäle haben Kardinal Robert Francis Prevost zum 267. Bischof von Rom gewählt. Das hat der Kardinalprotodiakon Dominique Mamberti gerade von der ...

Im Nachhinein scheint vielen die Wahl von Kardinal Robert F. Prevost zum neuen Papst als sehr folgerichtig. Ein Missionar, der lange Jahre nicht nur in einem oder zwei, sondern gleich in drei unterschiedlichsten Erdteilen verbracht hat, ein Mann mit Führungserfahrung als Generaloberer eines weltweit tätigen Ordens, mit pastoraler Erfahrung als Bischof in Peru und Kurienerfahrung als Leiter der Bischofsbehörde, die für die Auswahl der künftigen Oberhirten in der ganzen Welt verantwortlich ist.

Die Tage, die seiner Wahl vorausgingen, waren seit dem Todestag von Papst Franziskus gefüllt mit Beratungen und Aussprachen des Kardinalskollegiums in den so genannten Generalkongregationen, wo über den aktuellen Stand und die Zukunft der Kirche diskutiert und ein "Kandidatenprofil" erstellt wurde. Dann, am 7. Mai, war es so weit: Die Kardinäle traten im Konklave zusammen. Nach dem schwarzen Rauch am ersten Tag folgte eine weitere schwarze Rauchwolke über der Sixtinischen Kapelle am Vormittag des 8. Mai. Am Abend, früher als von vielen erwartet, dann der weiße Rauch, der den zahlreichen wartenden Menschen auf dem Petersplatz ebenso wie den Beobachtern über die Fernsehbildschirme anzeigte, dass der 267. Bischof von Rom gefunden wurde - und er auch die Wahl akzeptiert hatte.

Papst Leo XIV. (@Vatican Media)

Die ersten Schritte des neuen Papstes

Das Team von Radio Vatikan hat alle - hermetisch abgeriegelten - Konklave-Sitzungen live und mit deutschem Kommentar von außen begleitet. Um die Empfidungen des Wahltags wieder aufleben zu lassen, stellen wir Ihnen in unserer ersten Folge der Radioakademie für den Monat Juni Ausschnitte aus dieser Live-Übertragung bis hin zum historischen Habemus Papam vor.

In den nächsten Folgen geht es dann weiter mit den ersten Schritten des neuen Papstes, angefangen mit seiner ersten programmatischen Ansprache auf der Mittelloggia des Petersoms, die er mit dem Gruß "Frieden sei mit euch" einleitete, über die ersten Predigten und Ansprachen und auch seine Gesten als neuer Papst - auch diese entnommen den Sendungen, in denen wir über die entsprechenden Ereignisse berichtet haben - bis hin zu ersten Einschätzungen und Reaktionen von Menschen, die Prevost in seinen vorherigen Tätigkeitsfeldern kennengelernt haben, ebenso wie von externen Beobachtern.

Auch auf CD

Unsere Papstwahl-Spezial- Radioakademie können Sie jeweils am Sonntagabend bei uns im Programm und für 24 Stunden online auf unserem Podcast hören, danach besteht, wenn Sie möchten, auch die Möglichkeit, die gesammelte Sendereihe auf CD zu bestellen. Ihre Spende dafür kommt dem kirchlichen Dienst von Radio Vatikan zugute. Bestellen können Sie die CD per Mail an: cd@vaticannews.de – unser Freundeskreis versendet aus Deutschland.

Mehr zum Freundeskreis

Vergelt`s Gott an den Freundeskreis an dieser Stelle auch nochmals für das Engagement und die vielfältige Unterstützung unserer Arbeit. Wer mehr zum Verein „Freunde von Radio Vatikan“ wissen möchte: Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt. Neben dem Vorsitzenden Ludwig Waldmüller sind Marco Chwalek und Hans-Werner Lichter ehrenamtlich im Vorstand, sie unterstützen uns zum Beispiel tatkräftig mit dem Druck, Verpacken und Versand der CDs mit unseren Radioakademien. Aber auch Postkarten und Gedenkbilder organisiert der Verein, der unsere Arbeit auf verschiedenste Weise unterstützt. Wer Mitglied werden möchte oder mehr wissen will: Am einfachsten ist es, Sie schreiben eine Mail an den Vorstand. Die Mail-Adresse lautet: vorstand@radiovatikan.de

(vatican news - cs)